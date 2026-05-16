Proyecto de investigadores de Facso e Incuapa recibe financiamiento internacional

Un proyecto multidisciplinario tendiente a conocer cómo los grupos humanos en el pasado ocuparon los paisajes semi-áridos del interior de la región pampeana recibió un financiamiento por parte de la Fundación estadounidense Wenner-Gren, institución internacional dedicada a la promoción de la antropología a nivel global.

El proyecto fue presentado por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa, Conicet/Unicen), dirigido por el Dr. Pablo Messineo, junto a científicos de la Universidad Nacional de San Luis, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de La Pampa.

El proyecto aprobado se titula “Poblamiento de ambientes semi-áridos, interacción de cazadores-recolectores y configuraciones territoriales en el interior pampeano del centro de Argentina durante el Pleistoceno final y Holoceno” (Peopling of Semi-Arid Environments, Hunter-Gatherer Interactions and Territorial Configurations in the Inland Pampas of Central Argentina during the Late Pleistocene and Holocene).

Uno de los principales objetivos del mismo es entender cómo los grupos humanos en el pasado se adaptaron y ocuparon los paisajes semi-áridos del interior de la región pampeana, así como contribuir a un amplio debate antropológico sobre el poblamiento inicial de Sudamérica y la resiliencia de los cazadores-recolectores a los cambios ambientales durante los últimos 13 mil años. Especialmente, el proyecto se focaliza en un área denominada Campo de Dunas del Centro Pampeano, localizada en el oeste de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa, en un área transicional entre lo que se conoce como los pastizales pampeanos y el monte xerófilo.

Durante los casi dos años de financiamiento se realizarán trabajos de campo en varios sitios arqueológicos, pero centralmente en las lagunas Las Tunas Grandes en Trenque Lauquen (Buenos Aires) y Ojo de Agua en Uriburu (La Pampa), sitios que presentan evidencia vinculada con las ocupaciones más antiguas en el área. El Dr. Messineo explicó que “también estudiaremos otros sitios arqueológicos del área y colecciones de museos para ver, con las diversas materialidades, la circulación de objetos/personas en el paisaje y, de esa manera, comprender las interacciones sociales a lo largo del tiempo”.

A la par, el proyecto promueve la colaboración e interrelación entre el grupo de investigadores e investigadoras y las comunidades indígenas locales, los gobiernos municipales donde se centran las investigaciones y otros actores sociales interesados en este tipo de estudios.

Investigación multidisciplinaria

La Fundación estadounidense Wenner-Gren está comprometida con el liderazgo en antropología y financia proyectos de investigación que impulsan el conocimiento antropológico y que amplían el impacto de la antropología y arqueología en el mundo.

La Fundación valora aquellas propuestas que integran dos o más subcampos de la disciplina y que son pioneras en enfoques e ideas novedosas. Particularmente, acerca de este proyecto, el Dr. Messineo refirió que “desde que nos presentamos a fines de octubre del año pasado tuvimos dos procesos de evaluación, en una primera etapa se seleccionó a la mitad de los proyectos que se habían presentado donde se priorizaron aquellos con una pregunta de investigación novedosa, una descripción detallada de los datos que debíamos recolectar para responder a dicha pregunta y un plan de trabajo viable y factible de hacer en el periodo de casi dos años. En la segunda etapa de evaluación se seleccionó un tercio de las propuestas que pasaron la primera etapa y en ese proceso fue evaluado por tres especialistas”.

El proyecto que dirige el Dr. Messineo lo integran además los/as arqueólogos Rafael Curtoni, Nahuel Scheifler, Mariela González, Florencia Santos Valero, Erika Borges Vaz y Augusto Oliván y María Clara Álvarez, del Grupo de Estudios Ambientales (Gea-Imasl-Conicet) de la Universidad de San Luis.

Asimismo, participan Marcela Tonello, bióloga especialista en paleoecología y reconstrucciones ambientales del Instituto de Investigaciones Marina y Costeras (IIMyC-Conicet) y docente de la Universidad de Mar del Plata; Alfonsina Tripaldi, geóloga especialista en geomorfología y sedimentología de ambientes áridos y semi-áridos del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (Igeba-UBA-Conicet) y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; e Ignacio Roca, especialista en antropología y arqueología pública y manejo del patrimonio cultural de la Universidad de La Pampa.