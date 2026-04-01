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 - 1 de Abril de 2026 | 19:26

Básquet Formativo: actividad para Damas y Caballeros

En el transcurso del fin de semana los torneos formativos del básquet olavarriense tuvieron continuidad en diferentes escenarios.

Fotos: Prensa SCT

La Asociación de Básquet de Olavarría completó un nuevo fin de semana con los certámenes para categorías formativas.

 

En diferentes escenarios tuvo lugar el Torneo Anual de Caballeros y un duelo del Torneo Apertura para las Damas.

 

 

Los resultados:

Masculino

Estudiantes – Racing (L):

Mini U11: 42 – 42 

U13: 79 – 61

U15: 61 – 76 

U17: 96 – 57 

 

Sport Club Trinitarios – Racing (O):

Mini: 53 – 16 

U13: 32 – 54 

U15: 74 – 27 

U17: 58 – 59 

 

Mariano Moreno – Jorge Newbery:

Mini: 00 – 00 

U15: 10 – 73 

U17: 22 – 80 

 

San Martín – Pueblo Nuevo:

U13: 20 – 00 

U15: 58 – 46 

U17: 86 – 58 

 

Femenino

Sport Club Trinitarios – Comercio:

Mini: 38 – 18 

U13: 71 – 29 

U15: 66 – 24 

U17: 25 – 32 

 

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