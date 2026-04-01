Básquet Formativo: actividad para Damas y Caballeros

La Asociación de Básquet de Olavarría completó un nuevo fin de semana con los certámenes para categorías formativas.

En diferentes escenarios tuvo lugar el Torneo Anual de Caballeros y un duelo del Torneo Apertura para las Damas.

Los resultados:

Masculino

Estudiantes – Racing (L):

Mini U11: 42 – 42

U13: 79 – 61

U15: 61 – 76

U17: 96 – 57

Sport Club Trinitarios – Racing (O):

Mini: 53 – 16

U13: 32 – 54

U15: 74 – 27

U17: 58 – 59

Mariano Moreno – Jorge Newbery:

Mini: 00 – 00

U15: 10 – 73

U17: 22 – 80

San Martín – Pueblo Nuevo:

U13: 20 – 00

U15: 58 – 46

U17: 86 – 58

Femenino

Sport Club Trinitarios – Comercio:

Mini: 38 – 18

U13: 71 – 29

U15: 66 – 24

U17: 25 – 32