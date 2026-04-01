Básquet Formativo: actividad para Damas y Caballeros

La Asociación de Básquet de Olavarría completó un nuevo fin de semana con los certámenes para categorías formativas.
En diferentes escenarios tuvo lugar el Torneo Anual de Caballeros y un duelo del Torneo Apertura para las Damas.
Los resultados:
Masculino
Estudiantes – Racing (L):
Mini U11: 42 – 42
U13: 79 – 61
U15: 61 – 76
U17: 96 – 57
Sport Club Trinitarios – Racing (O):
Mini: 53 – 16
U13: 32 – 54
U15: 74 – 27
U17: 58 – 59
Mariano Moreno – Jorge Newbery:
Mini: 00 – 00
U15: 10 – 73
U17: 22 – 80
San Martín – Pueblo Nuevo:
U13: 20 – 00
U15: 58 – 46
U17: 86 – 58
Femenino
Sport Club Trinitarios – Comercio:
Mini: 38 – 18
U13: 71 – 29
U15: 66 – 24
U17: 25 – 32