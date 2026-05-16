Varios aprehendidos en procedimientos de la UTOI

En el marco de sus recorridas por los barrios de Olavarría, personal de la UTOI intervino en diversos procedimientos que terminaron con personas aprehendidas por tenencia de marihuana. Asimismo, se detuvo a un hombre alcoholizado que tenía dos cuchillos.

Durante la madrugada del miércoles pasado, en circunstancias en que personal de la UTOI estaba realizando operativo de saturación en el barrio Villa Floresta, procedió a la interceptación de un masculino que intentó evadir el control, el cual llevaba oculto entre su ropa 8 envoltorios de nylon fraccionados conteniendo marihuana y 6 cigarrillos armados de la misma sustancia.

El martes por la tarde, efectivos de la misma dependencia detuvieron a un hombre que circulaba en bicicleta por la avenida Pringles en evidente estado de ebriedad, mostrándose hostil contra los uniformados al momento de su identificación, el cual llevaba oculto entre su cintura dos cuchillos. El detenido quedó alojado en la Seccional Primera por infracción al Artículo 43 de la Ley 8031, con intervención del Juzgado Correccional a cargo del Dr. González.

También en Sierra Chica y en los barrios Pueblo Nuevo y Mariano Moreno fueron aprehendidos ciudadanos que llevaban entre sus pertenencias recipientes con marihuana.

En todos estos hechos intervino la UFI 19 a cargo del doctor Juan Mañero por Infracción a la Ley 23.737.