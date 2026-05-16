Juegos Bonaerenses: se extiende la inscripción

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, informó que se extendió hasta el próximo 25 de mayo inclusive el período de inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses.

La edición N°35 de los Juegos Bonaerenses volverá a tener a la ciudad de Mar del Plata como sede de la instancia final y en las últimas horas se informó que se extendió una semana el periodo de inscripción.

Desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio se recuerda que participantes en disciplinas reservadas para categorías Juveniles y para Personas con Discapacidad podrán anotarse de manera online a través de la página juegos.gba.gob.ar.

Por su parte, personas mayores (desde los 60 años) podrán acercarse hasta la sede de la Dirección de Deporte Social, ubicada en Av. Del Valle 3549 (La Casa del Deporte), de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Se solicita a las personas interesadas concurrir con los datos para la inscripción como así también los datos de las o los compañeros en las disciplinas (nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, dirección y teléfono).

En cuanto disciplinas Culturales, quienes deseen participar podrán inscribirse en la Subsecretaría de Cultura (R. Sáenz Peña 2635) de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o bien por correo electrónico a bonaerensecultura@olavarria.gov.ar

Fuente: Prensa Municipal