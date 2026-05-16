Cristian Zubillaga correrá una fecha del Campeonato Mundial

Zubillaga vuelve a representar al país en una cita internacional y competirá en Alemania en una de las rondas del Campeonato Mundial.

El Campeonato Mundial de Speedway Grand Prix de la Federación Internacional de Motociclismo tiene 10 rondas que se desarrollan por toda Europa y en una de las competencias estará Cristian Zubillaga.

El olavarriense actualmente en Dinamarca donde lleva a cabo sus entrenamientos será uno de los 15 pilotos que dirá presente en Abensberg, Alemania el venidero 25 de mayo.

El combinado nacional también lo componen Facundo Albin que correrá en Eslovaquia y Lisando Lobos que lo hará en República Checa.