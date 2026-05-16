Cristian Zubillaga correrá una fecha del Campeonato Mundial | Infoeme
Sabado 16 de Mayo 2026 - 16:57hs
11°
Sabado 16 de Mayo 2026 - 16:57hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Speedway
 - 16 de Mayo de 2026 | 16:51

Cristian Zubillaga correrá una fecha del Campeonato Mundial

Cristian Zubillaga integra el equipo nacional que se prepara en Europa para ser parte del Campeonato Mundial de Speedway Grand Prix.

Zubillaga vuelve a representar al país en una cita internacional y competirá en Alemania en una de las rondas del Campeonato Mundial.

 

El Campeonato Mundial de Speedway Grand Prix de la Federación Internacional de Motociclismo tiene 10 rondas que se desarrollan por toda Europa y en una de las competencias estará Cristian Zubillaga.

 

El olavarriense actualmente en Dinamarca donde lleva a cabo sus entrenamientos será uno de los 15 pilotos que dirá presente en Abensberg, Alemania el venidero 25 de mayo.

 

El combinado nacional también lo componen Facundo Albin que correrá en Eslovaquia y Lisando Lobos que lo hará en República Checa.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME