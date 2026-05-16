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Sabado 16 de Mayo 2026 - 19:34hs
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Olavarría
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 - 16 de Mayo de 2026 | 18:50

Tiene cruces confirmados el inicio del Torneo Local

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó los primeros cruces para el primer torneo del año para la Primera División.

Mientras el Torneo Unión Regional Deportiva inicia con los Play-Off, el fútbol olavarriense se prepara para el comienzo de su competencia 2026 y se definieron los primeros cruces.

 

El torneo local de Primera División, que en esta primera instancia enfrentará a los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría que quedaron eliminados en el Torneo Interligas dará comienzo el venidero domingo 24 de mayo y tendrá choques de ida y vuelta entre cuatro equipos.

 

Los cruces se diagramaron por los puntos obtenidos en Torneo Unión Regional Deportiva y enfrentará a Hinojo vs Espigas y Sierra Chica vs Colonias y Cerros. Loma Negra, al ser el que más puntos sumó de los cinco eliminados, esperará por su rival.

 

Luego, para la segunda llave, se sumarán Loma Negra y aquel o aquellos equipos eliminados en la llave de Octavos de Final de la competencia regional.

 

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