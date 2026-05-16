Tiene cruces confirmados el inicio del Torneo Local

Mientras el Torneo Unión Regional Deportiva inicia con los Play-Off, el fútbol olavarriense se prepara para el comienzo de su competencia 2026 y se definieron los primeros cruces.

El torneo local de Primera División, que en esta primera instancia enfrentará a los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría que quedaron eliminados en el Torneo Interligas dará comienzo el venidero domingo 24 de mayo y tendrá choques de ida y vuelta entre cuatro equipos.

Los cruces se diagramaron por los puntos obtenidos en Torneo Unión Regional Deportiva y enfrentará a Hinojo vs Espigas y Sierra Chica vs Colonias y Cerros. Loma Negra, al ser el que más puntos sumó de los cinco eliminados, esperará por su rival.

Luego, para la segunda llave, se sumarán Loma Negra y aquel o aquellos equipos eliminados en la llave de Octavos de Final de la competencia regional.