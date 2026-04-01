Responsabilizan a los parques eólicos de Techint por la inundación en Recalde

Los padecimientos de los vecinos de Recalde y las dramáticas imágenes ya viralizadas del agua entrando a las casas, las bolsas de arena apiladas en las puertas, los caballos como trotando en una laguna, los campos anegados serían responsabilidad de los movimientos de suelo realizados para la instalación en la zona de los dos parques eólicos de Techint.

Así lo manifestó una fuente de la Sociedad Rural de Olavarría y lo ratificaron productores vecinos a Recalde y Blanca Grande.

El más afectado de todos ellos, Carlos Ribeiro, cuyo campo está lindero al mega emprendimiento llevado adelante por la multinacional de Paolo Rocca, habló sin tapujos de la cuestión.

“El asunto es así, el parque eólico ha hecho un canal sur y un canal norte y en el medio una serie de canales porque ellos tienen que desagotar el parque eólico. Se rompió ese canal norte en varias partes y toda esa agua inunda los campos; pero mucha cantidad de agua, que debería desembocar en el arroyo Brandsen. Yo tengo agua a las rodillas” explicó Ribeiro.

El productor admitió que esta masa de agua se puede desbordar hacia ambos lados por una cuestión climática: “Cayeron 200 milímetros, es entendible que se desborde, pero acá hay mucha agua que entra por culpa de los parques, que han hecho canalizaciones por demás y nos vemos muy afectados”.

“El tema es poder sacar la hacienda a lugares altos porque es impresionante el agua que me llega ¿Cuántos campos hay afectados? Yo soy el primero, el que sigue lo tiene arrendado Tronconi y está igual, y tengo entendido que la gente de la zona de Blanca Grande lo mismo. Todos los que están a la vera del Brandsen deben estar así” denunció.

Ribeiro se presentó como “el principal afectado, porque estoy al lado, pegado. Les he informado y no han hecho nada y eso se rompió en varias partes”, y no se quedó con los brazos cruzados.

“Le informé a las autoridades de Tenaris y me derivaron con alguien del parque, que lo iban a acomodar, que lo iban a arreglar y toda esa sarasa, pero al final no hicieron nada. Ahora vuelve a llover, vuelve a suceder” se quejó.

Ribeiro, cuyo campo está a la altura del Km. 135 de la Ruta 226, analizó que “una cosa es que venga el agua de lluvia como siempre, pero ahora hay un caudal impresionante y está relacionado con la gran canalización que hicieron los parques, porque ‘La Rinconada’ también manda agua para abajo”.

“Vientos de Olavarría” fue el primer parque operativo de la empresa Tenaris, perteneciente al grupo Techint y está ubicado en la zona cercana a Recalde y Blanca Grande, a pocos kilómetros se halla “La Rinconada” a través de una inversión de la firma Ternium, también perteneciente a la multinacional de Paolo Rocca.

“Yo tengo agua en el campo donde antes no tenía”, planteó Ribeiro. Expresó no contar con información de si se hizo en el lugar un estudio de impacto ambiental y reveló que puso al tanto del tema a funcionarios de hidráulica del gobierno municipal.

“Lo hablé con Orfel Fariña (secretario de Obras Públicas), le mandé videos, hablé con Mariano Arrignon, intenté hablar con el dueño del campo donde está el parque eólico y no lo he podido enganchar. Supongo que ahora que lo terminaron de armar volverá a traer sus animales” comentó.