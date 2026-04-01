Liga Federal: derrota para el “Chaira” en su tercer partido | Infoeme
Domingo 05 de Abril 2026 - 16:53hs
16°
Domingo 05 de Abril 2026 - 16:53hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 1 de Abril de 2026 | 07:20

Liga Federal: derrota para el “Chaira” en su tercer partido

Racing sigue sin ganar en la Liga Federal y en su tercer partido como visitante sufrió una abultada derrota.

Fotos: Julián Novillo

En la noche de este martes, Racing completó una nueva presentación en la tercera categoría del básquet nacional y sumó una nueva derrota.

 

El “Chaira” cayó 75 a 58 ante Sportivo Independiente en el Gigante de la Avenida y sigue sin ganar en la Zona A de la Conferencia Sudeste. Martín Delgado con 20 puntos fue el goleador del partido.

 

 

En un cotejo sin complicaciones para el elenco pampeano, los dirigidos por Matías Orlando tuvieron notorias fallas y, a pesar de algunas reacciones, siempre estuvo lejos del equipo que aún no perdió.

 

Sin puntería en tiros de tres puntos con un fatídico 0/14 en la primera mitad, con un juego lento en ofensiva y perdido en defensa, el equipo de la “Estrellita” se encontró rápidamente en desventaja y siempre se le hizo cuesta arriba.

 

Tras el descanso largo, lo intentó Racing pero con poco juego fluido, el “Rojo” se encargó de controlar la diferencia de una veintena de puntos que mantuvo hasta la chicharra final que llegó con un último intento heroico del elenco olavarriense y con muchas detenciones por la intensa humedad en el parquet del gimnasio de General Pico.

 

Sin mucho descanso, Racing volverá a presentarse en La Pampa en la noche del miércoles. Será en Santa Rosa, ante All Boys desde las 21:00 en un duelo de elencos que aún no ganaron.

 

Síntesis Sportivo Independiente – Racing:

Estadio: Gigante de la Avenida

Árbitros: Pinedo y Vizcaíno

Sportivo Independiente (75): Baeza (7), Dupuy (13), Caffaro (5), Scaramuzzino (7), Más Delfino (8) -FI- Ojeda (0), Ballarena (9), Roig (9), Rossi (10), Raffaelli (7), Carnelli (0). DT- Agustín Ponissi

Racing (58): Risso (0), Dupín (4), Pereyra (3), Delgado (20), Sesto (13) -FI-Dieser Cataldi (4), Yaben (11), Larregina (0), Besmalinovich (2), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (1), Ciappina (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 23 – 09; 43 – 22; 58 – 39; 75 - 58

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME