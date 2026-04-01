Liga Federal: derrota para el “Chaira” en su tercer partido

En la noche de este martes, Racing completó una nueva presentación en la tercera categoría del básquet nacional y sumó una nueva derrota.

El “Chaira” cayó 75 a 58 ante Sportivo Independiente en el Gigante de la Avenida y sigue sin ganar en la Zona A de la Conferencia Sudeste. Martín Delgado con 20 puntos fue el goleador del partido.

En un cotejo sin complicaciones para el elenco pampeano, los dirigidos por Matías Orlando tuvieron notorias fallas y, a pesar de algunas reacciones, siempre estuvo lejos del equipo que aún no perdió.

Sin puntería en tiros de tres puntos con un fatídico 0/14 en la primera mitad, con un juego lento en ofensiva y perdido en defensa, el equipo de la “Estrellita” se encontró rápidamente en desventaja y siempre se le hizo cuesta arriba.

Tras el descanso largo, lo intentó Racing pero con poco juego fluido, el “Rojo” se encargó de controlar la diferencia de una veintena de puntos que mantuvo hasta la chicharra final que llegó con un último intento heroico del elenco olavarriense y con muchas detenciones por la intensa humedad en el parquet del gimnasio de General Pico.

Sin mucho descanso, Racing volverá a presentarse en La Pampa en la noche del miércoles. Será en Santa Rosa, ante All Boys desde las 21:00 en un duelo de elencos que aún no ganaron.

Síntesis Sportivo Independiente – Racing:

Estadio: Gigante de la Avenida

Árbitros: Pinedo y Vizcaíno

Sportivo Independiente (75): Baeza (7), Dupuy (13), Caffaro (5), Scaramuzzino (7), Más Delfino (8) -FI- Ojeda (0), Ballarena (9), Roig (9), Rossi (10), Raffaelli (7), Carnelli (0). DT- Agustín Ponissi

Racing (58): Risso (0), Dupín (4), Pereyra (3), Delgado (20), Sesto (13) -FI-Dieser Cataldi (4), Yaben (11), Larregina (0), Besmalinovich (2), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (1), Ciappina (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 23 – 09; 43 – 22; 58 – 39; 75 - 58