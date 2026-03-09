Atletas locales corrieron “La Carrera de la Mujer” en Necochea

Atletas de Olavarría dijeron presentes en la 14° edición de la carrera que tuvo como escenario principal el Campo Scout del Parque Miguel Lillo y es organizada por Cecilia Alcorta.

La prueba ofreció la posibilidad de correr o caminar, y se dividió en tres distancias competitivas: la principal de 12 kilómetros; una de 6 kilómetros y la menor de 3 kilómetros.

La prueba principal de 12 kilómetros contó con la participación de 80 mujeres y fue ganada por la necochense Ayelén Fernández. La mejor olavarriense fue María Pacheco que se subió al podio.

Además, en los 6K, la distancia de mayor participación, con 197 mujeres tuvo a Daiana Orona como la mejor representante local que se ubicó en el Top10.

En tanto, en la distancia menor de 3 kilómetros, de la que participaron 56 mujeres, ganó la olavarriense Martina Natale con un registro de 15.40; seguida en la general por Juliana Zunda de Necochea con 17.11 y completó el podio Priscila Gelmi, también de Olavarría, con 17.41.

Los resultados:

12K:

5° Pacheco María con 1:02:49

15° Baygorria Verónica

31° Galbarino Natalia

41° Baygorria Yesica

53° González Martina

54° Las Heras Luciana

55° Sagardoyburu María

64° Juárez Marta

65° Severo María

6K:

8° Orona Daiana con 27:15

35° Bourgeois Astrid

36° Castillo Lucrecia

49° Suárez Ludmila

60° Olivetto Natalia

71° Olguin Silvia

83° Gallo María

84° Bellendier Andrea

101° Sosa María Isabel

3K:

1° Natale Martina con 15:40

3° Gelmi Priscila

Fuente: 2262.com.ar