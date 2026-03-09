Atletas locales corrieron “La Carrera de la Mujer” en Necochea

Atletas de Olavarría dijeron presentes en la 14° edición de la carrera que tuvo como escenario principal el Campo Scout del Parque Miguel Lillo y es organizada por Cecilia Alcorta.
La prueba ofreció la posibilidad de correr o caminar, y se dividió en tres distancias competitivas: la principal de 12 kilómetros; una de 6 kilómetros y la menor de 3 kilómetros.
La prueba principal de 12 kilómetros contó con la participación de 80 mujeres y fue ganada por la necochense Ayelén Fernández. La mejor olavarriense fue María Pacheco que se subió al podio.
Además, en los 6K, la distancia de mayor participación, con 197 mujeres tuvo a Daiana Orona como la mejor representante local que se ubicó en el Top10.
En tanto, en la distancia menor de 3 kilómetros, de la que participaron 56 mujeres, ganó la olavarriense Martina Natale con un registro de 15.40; seguida en la general por Juliana Zunda de Necochea con 17.11 y completó el podio Priscila Gelmi, también de Olavarría, con 17.41.
Los resultados:
12K:
5° Pacheco María con 1:02:49
15° Baygorria Verónica
31° Galbarino Natalia
41° Baygorria Yesica
53° González Martina
54° Las Heras Luciana
55° Sagardoyburu María
64° Juárez Marta
65° Severo María
6K:
8° Orona Daiana con 27:15
35° Bourgeois Astrid
36° Castillo Lucrecia
49° Suárez Ludmila
60° Olivetto Natalia
71° Olguin Silvia
83° Gallo María
84° Bellendier Andrea
101° Sosa María Isabel
3K:
1° Natale Martina con 15:40
3° Gelmi Priscila
Fuente: 2262.com.ar