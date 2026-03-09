Boxeadores olavarrienses se impusieron en Benito Juárez

Organizado por la Academia Boxing Club y en las instalaciones del Club Dependientes de Comercio hubo un festival amateur con gran concurrencia que contó con presencia olavarriense.

En las peleas programadas, hubo doble festejo olavarriense, para Rodrigo Nievas y Bruno Marín y una derrota.

Rodrigo Nievas, pupilo de “Tito” Videla venció por puntos a Facundo Lezcano de Tres Arroyos.

En representación del gimnasio de Fabián Benito, la victoria fue para Bruno Marín que derrotó por puntos a Francisco Fersen de Benito Juárez.

No corrió la misma suerte Michael Di Gerónimo que en su combate perdió ante Bautista Codagnone de Reta.