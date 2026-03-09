Boxeadores olavarrienses se impusieron en Benito Juárez | Infoeme
Lunes 09 de Marzo 2026
 deportes
 Boxeo
 9 de Marzo de 2026

Boxeadores olavarrienses se impusieron en Benito Juárez

En la noche del último viernes, boxeadores olavarrienses se subieron al cuadrilátero en Benito Juárez y volvieron con victorias.

Organizado por la Academia Boxing Club y en las instalaciones del Club Dependientes de Comercio hubo un festival amateur con gran concurrencia que contó con presencia olavarriense.

 

En las peleas programadas, hubo doble festejo olavarriense, para Rodrigo Nievas y Bruno Marín y una derrota.

 

Rodrigo Nievas, pupilo de “Tito” Videla venció por puntos a Facundo Lezcano de Tres Arroyos.

 

En representación del gimnasio de Fabián Benito, la victoria fue para Bruno Marín que derrotó por puntos a Francisco Fersen de Benito Juárez.

 

No corrió la misma suerte Michael Di Gerónimo que en su combate perdió ante Bautista Codagnone de Reta.

 

