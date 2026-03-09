¿Vuelve el fútbol gratis en Argentina?

La Asociación del Fútbol Argentino dará a conocer el relanzamiento de la plataforma digital LPF Play gratuita destinada a transmitir todos los torneos que organiza el organismo rector del fútbol nacional, incluida la Primera División, según Emeterio Farías.

El anuncio se produjo durante un encuentro de dirigentes celebrado en la ciudad de Córdoba, al que asistieron representantes de todo el país.

Farías, tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol y dirigente con más de 15 años de trayectoria en el cargo de presidente de esa institución, pero con más de 50 en el fútbol argentino, confirmó la novedad en diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7.

"Hoy es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país", afirmó Farías. "Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA".

Según el dirigente, la oferta de la herramienta digital abarcará todas las disciplinas bajo la órbita de AFA. "Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA", detalló. Ante la consulta de los periodistas sobre si la Primera División también estará incluida, Farías fue categórico: "Todo el fútbol de primera, también".

La comparación con el recordado programa estatal surgió de manera inmediata en la entrevista. El propio dirigente validó el paralelismo: "Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma".

Respecto del costo para los usuarios, Farías no dejó margen de duda. "La aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte", sostuvo.