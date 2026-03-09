“Nico” Villamayor no continuará en el Trotta Racing

Nicolás Villamayor informó que no seguirá siendo parte del Trotta Racing en el TC Mouras y trabaja para poder continuar en la categoría que lo vio debutar en el 2026.

El olavarriense eligió las redes sociales para dar a conocer la noticia: “Hoy quiero contarles que no voy a continuar mi camino en el TC Mouras junto al Trotta Racing.

Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo por haberme dado la oportunidad de formar parte de su estructura. Me llevo el aprendizaje, la experiencia y el respeto por un grupo humano que deja todo en cada carrera.

Las circunstancias hoy marcan este cierre de etapa, pero sigo con las mismas ganas y el mismo objetivo de continuar creciendo dentro de la categoría. Ahora será momento de trabajar, analizar posibilidades y buscar la manera de poder seguir compitiendo en el TC Mouras.

Gracias a mi familia, sponsors y a todos los que acompañan siempre, en los buenos y en los momentos más difíciles”.

Sin novedades su futuro, el campeón del Turismo 4000 Argentino trabaja para poder seguir en la categoría que tendrá su tercera fecha en Paraná.