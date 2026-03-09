Vóley: Estudiantes participó de diferentes competencias

Equipos del Club Atlético Estudiantes participaron, en el transcurso del fin de semana, en un certamen nacional en Paraná y en un Grand Prix en Benito Juárez.

El vóley formativo del Club Atlético Estudiantes participó durante el fin de semana del Torneo Abierto Sub16, disputado en Riberas del Paraná, en la provincia de Santa Fe.

El certamen reunió a 20 equipos, lo que generó un torneo muy exigente y con una gran cantidad de partidos a lo largo de las dos jornadas.

El conjunto CAE A logró meterse en la Copa de Oro, finalizando en el 10° puesto tras disputar un total de cinco encuentros durante el torneo y el equipo CAE B tuvo también una destacada actuación, terminando en el 8° lugar de la Copa de Plata, sumando valiosa experiencia competitiva ante rivales de gran nivel.

Por otro lado, otras representantes completaron su participación en el Grand Prix organizado en Benito Juárez, donde el equipo albinegro compitió en las divisiones Sub14 y Sub16.

En Sub14, donde Estudiantes tuvo un rendimiento sobresaliente y se consagró campeón del Grand Prix, ganando todos sus encuentros sin ceder sets. El equipo albinegro superó 2-0 a Tres Arroyos, 2-0 a Pueblo Nuevo y 2-0 a Benito Juárez, demostrando solidez colectiva y un gran nivel de juego durante todo el certamen.

Además, en la categoría Sub 16, Estudiantes disputó tres encuentros muy parejos. En el primero cayó 0-2 frente a Benito Juárez Blanco, luego perdió 1-2 ante Benito Juárez Azul en un partido muy disputado y cerró la jornada con una victoria 2-1 ante Tres Arroyos.

Fuente: Prensa CAE