Colonia San Miguel recibió la 16° MTB Kiñewn: ganaron Sívori y Zurita | Infoeme
Lunes 09 de Marzo 2026 - 16:54hs
26°
Lunes 09 de Marzo 2026 - 16:54hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  deportes
 |  ciclismo aventura
 - 9 de Marzo de 2026 | 15:10

Colonia San Miguel recibió la 16° MTB Kiñewn: ganaron Sívori y Zurita

Durante la jornada dominical, y teniendo como escenario principal el balneario de Colonia San Miguel se completó una nueva edición de la Kiñewn. Ariel Sivori y Julieta Zurita se consagraron.

Fotos: Andrés Arouxet

La 16° edición del Mountain Bike organizado por el Grupo Kiñewn volvió a ser un éxito que recorrió las localidades serranas con festejos para deportistas que dicen presente en cada edición.

 

 

La competencia de ciclismo aventura por caminos serranos y senderos por cerros consagró, nuevamente a Ariel Sívori en la categoría principal.

 

El oriundo de Chivilcoy se consagró en los 60 kilómetros por cuarto año consecutivo y fue escoltado por Jonatan Dipierro de Balcarce y el mejor olavarriense, Facundo Dumerauf.

 

En la categoría Pro Damas, el triunfo fue para Julieta Zurita de Tres Arroyos con Marina y Vanesa Arce como inmediatas perseguidoras.

 

 

En el recorrido de una vuelta, las victorias fueron para Enzo Guazura de Hinojo y Ayelén Piñero de Olavarría.

 

Lo recaudado, como cada año, será donado a una entidad educativa.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME