Colonia San Miguel recibió la 16° MTB Kiñewn: ganaron Sívori y Zurita

La 16° edición del Mountain Bike organizado por el Grupo Kiñewn volvió a ser un éxito que recorrió las localidades serranas con festejos para deportistas que dicen presente en cada edición.

La competencia de ciclismo aventura por caminos serranos y senderos por cerros consagró, nuevamente a Ariel Sívori en la categoría principal.

El oriundo de Chivilcoy se consagró en los 60 kilómetros por cuarto año consecutivo y fue escoltado por Jonatan Dipierro de Balcarce y el mejor olavarriense, Facundo Dumerauf.

En la categoría Pro Damas, el triunfo fue para Julieta Zurita de Tres Arroyos con Marina y Vanesa Arce como inmediatas perseguidoras.

En el recorrido de una vuelta, las victorias fueron para Enzo Guazura de Hinojo y Ayelén Piñero de Olavarría.

Lo recaudado, como cada año, será donado a una entidad educativa.