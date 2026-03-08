Olavarrienses en Liga Argentina: los “Cóndores” volvieron al triunfo | Infoeme
 deportes
 Liga Argentina
 8 de Marzo de 2026

Olavarrienses en Liga Argentina: los “Cóndores” volvieron al triunfo

En la noche del domingo, Jujuy Básquet se reencontró con la victoria en la Liga Argentina y se mantiene en zona de Play-Off.

La segunda categoría del básquet nacional transita sus últimas semanas de Fase Regular y en la segunda categoría del básquet nacional, hubo triunfo para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

 

Jujuy Básquet se impuso ante Santa Paula de Gálvez 64 a 62 y volvió a la senda de la victoria en el estadio "Federación".

 

En un duelo que le costó en demasía, el elenco jujeño sumó su 16° victoria y se mantiene en zona de clasificación a la postemporada. El olavarriense Francisco Fornes, completó 5:02 minutos en la cancha sin aportes positivos.

 

El final tuvo tintes de desahogo para un Jujuy Básquet que necesitaba volver a sumar de a dos en casa y ante su gente que una vez más, dijo presente en el estadio de avenida España.

 

