Olavarrienses en Liga Argentina: los “Cóndores” volvieron al triunfo

La segunda categoría del básquet nacional transita sus últimas semanas de Fase Regular y en la segunda categoría del básquet nacional, hubo triunfo para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

Jujuy Básquet se impuso ante Santa Paula de Gálvez 64 a 62 y volvió a la senda de la victoria en el estadio "Federación".

En un duelo que le costó en demasía, el elenco jujeño sumó su 16° victoria y se mantiene en zona de clasificación a la postemporada. El olavarriense Francisco Fornes, completó 5:02 minutos en la cancha sin aportes positivos.

El final tuvo tintes de desahogo para un Jujuy Básquet que necesitaba volver a sumar de a dos en casa y ante su gente que una vez más, dijo presente en el estadio de avenida España.