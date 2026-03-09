APPS: con apasionantes definiciones, estrenó el campeonato

En el autódromo “Hermanos Emiliozzi” y con más de medio centenar de autos, se completó el inicio del calendario 2026 de APPS.

La jornada dominical inició con la definición de la Copa Gol que había consagrado en pista a Alan Wagner, pero fue recargado por un toque en la última curva y debió conformarse con el segundo lugar. El triunfo fue para Juan Pablo Acevedo y el podio lo completó Matías Godoy.

En la Promocional 1100, Bernardo Fucci fue el ganador, mientras que César González y Gonzalo Guisler completaron el podio en la segunda y tercera colocación.

El azuleño Bernardo Fucci, estrenando el N°1 de campeón, se quedó con una final electrizante ya que superó en la última curva al chillarense César González, que retornó a la categoría.

Por último, Emiliano Juez ganó la apertura del campeonato de la Monomarca 1100. En el Autódromo Hermanos Emiliozzi del AMCO avanzó hasta el lugar de privilegio en la última vuelta. Oscar Castellano y Tomás Nieves completó el podio.

Fuente: Bandera a Cuadros