Lunes 09 de Marzo 2026
 9 de Marzo de 2026

Olavarrienses en Liga Argentina: jornada sin victorias

En la noche del domingo, la Liga Argentina tuvo continuidad en diferentes escenarios y fue sin festejos para los equipos con presencia local.

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular que se encuentra en instancias decisivas y en la Conferencia Sur, hubo derrotas para dos equipos con presencia olavarriense.

 

En el José Martínez de Bahía Blanca, Villa Mitre perdió ante La Unión por 81 a 79 en un vibrante juego y de un cierre ajustado. El “Tricolor” corrió de atrás durante gran pasaje del encuentro y cuando emparejó las acciones no lo pudo sostener ante su gente.

 

Luciano Tambucci sumó 14:07 minutos de juego con 7 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.

 

Por otro lado, en Amstrong, Unión perdió ante Deportivo Norte por 80 a 72 que mantiene sus chances intactas por no descender.

 

En el “Quincho”, Mateo Macrini aportó 8 puntos, 4 rebotes,  y 2 robos en 18:30 minutos de juego.

 

