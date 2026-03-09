Olavarrienses en Liga Argentina: jornada sin victorias

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular que se encuentra en instancias decisivas y en la Conferencia Sur, hubo derrotas para dos equipos con presencia olavarriense.

En el José Martínez de Bahía Blanca, Villa Mitre perdió ante La Unión por 81 a 79 en un vibrante juego y de un cierre ajustado. El “Tricolor” corrió de atrás durante gran pasaje del encuentro y cuando emparejó las acciones no lo pudo sostener ante su gente.

Luciano Tambucci sumó 14:07 minutos de juego con 7 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.

Por otro lado, en Amstrong, Unión perdió ante Deportivo Norte por 80 a 72 que mantiene sus chances intactas por no descender.

En el “Quincho”, Mateo Macrini aportó 8 puntos, 4 rebotes, y 2 robos en 18:30 minutos de juego.