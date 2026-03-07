Investigan la muerte de un hombre en un camino rural | Infoeme
Investigan la muerte de un hombre en un camino rural

Tenía 71 años y fue hallado dentro de una camioneta que se encontraba en la banquina, llegando a Muñoz. Los resultados de la autopsia permitirán determinar la causa del deceso. 

 

Personal del Comando de Patrulla Rural halló a un hombre sin vida dentro de una camioneta en la prolongación sur de la avenida Ituzaingó, llegando a la localidad de Muñoz.

El móvil fue convocado por un presunto siniestro vial y al llegar al lugar encontró una camioneta Ford Ranger color blanco en la banquina noroeste, y en su interior, en el asiento del conductor, a un masculino fallecido.

Luego se pudo comprobar que se trataba de Jesús María Banegas, de 71 años. El Dr. Salucci, quien arribó en una ambulancia del nosocomio local solicitada por la Policía, constató el deceso.

El lugar del hecho fue preservado y la Policía Científica realizó las pericias de rigor.

Se iniciaron actuaciones caratuladas “averiguación de causales de muerte” con intervención de la UFI 10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a este medio que el hombre “aparentemente se descompuso”, aunque esa hipótesis se confirmará o no una vez que se conozcan los resultados de la autopsia. 

 

