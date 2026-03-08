Tras un inmejorable comienzo, este domingo finaliza la Kreppelfest

Colonia Hinojo se vistió de fiesta este fin de semana con la 14ª edición de la Kreppelfest, la tradicional celebración de los Alemanes del Volga que, como cada año, llenó la localidad de color, música y alegría.

Luego de una exitosa primera jornada , este domingo promete recibir a más visitantes, a quienes agasajará con un variado cronograma y la mejor gastronomía típica.

La “Kreppel” se alza como uno de los eventos más convocantes del partido de Olavarría y toda la región, una fecha muy esperada no sólo por la comunidad de localidad sino por miles de visitantes que no quieren perderse la oportunidad de degustar los más sabrosos kreppel, pero también disfrutar la oferta gastronómica que ofrecen distintas instituciones y entidades a lo largo y ancho de la avenida De los Fundadores.

El evento, organizado por un grupo de vecinos junto con el Municipio y la Delegación Municipal, comenzó ayer por la tarde y contó con varios atractivos que reunieron lo mejor de la gastronomía, la música y las danzas tradicionales alemanas. Hoy la fiesta continúa y tendrá como condimento especial un cierre para hacer bailar a todos, a cargo de Daniel “El Facha” Lezica. Antes dará su show el mejor imitador de Luis Miguel, auspiciado por Verte.

El escenario principal se encuentra ubicado en la avenida de los Fundadores, frente a la Capilla, lugar donde ya se presentaron grupos de baile y bandas. Este sábado estuvieron “Los Changuitos”, el grupo de Folclore “Los de ahora”, el DJ Tommy Petersen y la banda de cumbia “La F Etchemendy”; y también hubo una exhibición de zumba. El cierre musical estuvo a cargo del grupo azuleño “La banda del limón”.

Por su parte, el Museo Municipal de los alemanes del Volga “Ariel Chierico” se sumó con su exposición de Muestra Itinerante “Elementos de la vida religiosa de los Alemanes de Rusia”. Hoy permanecerá abierto de 10 a 22 y además allí se venderá el libro de los Hnos. Hess.

Desde la organización se mostraron muy contentos por la gran convocatoria del sábado, y esperan que el clima los acompañe para transitar una jornada de cierre aún mejor.

La Kreppelfest cuenta con food trucks, patio cervecero e inclusive propuestas para todas las edades, pensadas para el disfrute de las familias.

Además, como sucede en cada edición, se realiza el tradicional desfile, el concurso del kreppel de oro y el spicher, el ritual de la cerveza que constituye otro de los momentos más esperados de cada Kreppelfest.

El cronograma de este domingo

10:00 horas: celebración de la Santa Misa, presidida por el Párroco del pueblo José María Quatrocchio, acompañada por la banda Cívica Suarense Bartolomé Meier.

Visita guiada al templo (Iglesia) guiada por el sacerdote.

Apertura del Museo.

12:00: Angelus tradicional toque de campanas.

Apertura de puestos de comidas y foodtrucks.

14:00: concurso al Kreppel de Oro: un desafío de sabor y calidad a cargo de Marcela Siebenhar Hailand.

15:00: apertura oficial – Entrada del carro con kreppels, grupo organizador, autoridades, entidades presentes y embajadores.

15:30: actuación de la Banda Alemana “Astral”

16:00: taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir bringen Freude” y Ballet de “La dulce vida” de Azul, Mar del Plata y Olavarría.

17:45: homenaje al Día de la Mujer.

18:00: show del spicher. Ritual de la cerveza a cargo del grupo “Bier lait” de la Colonia 2 de Coronel Suárez. Acompañado por la banda “Astral”.

19:30: actuación de Ricardo Matías.

20:30: participación de “Luis Miguel 2” – Especial Día de la Mujer. Auspiciado por Verte.

21:00: Cierre musical de Daniel “El Facha” Lezica.

Operativo de seguridad vial

En el marco del tradicional evento, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se despliega este fin de semana un operativo preventivo en materia de seguridad vial, para garantizar un ingreso y egreso seguro para los visitantes.

Para ello se diagramó una decena de cortes de tránsito para impedir el arribo de vehículos a la avenida De los Fundadores, en el tramo entre Unión de Los Pueblos y Servet.

Solicitaron a las personas que vayan a dejar sus vehículos sobre la avenida Libertad que lo hagan únicamente sobre la mano que da hacia la localidad, con el objetivo de permitir la circulación normal sobre la calle que será utilizada como vía de emergencia ante cualquier eventualidad.

Toda la zona cuenta con señalética y personal identificado para organizar la circulación por el sector.