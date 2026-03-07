Encuentro de Dirigentes: hubo locales y anuncios importantes

El Consejo Federal, tras varios meses de análisis, modificará la estructura de campeonatos con el regreso del Torneo Federal A y en la tercera reunión de dirigentes de fútbol de interior quedó definido.

En Córdoba, más precisamente en el Ángel Sandrín”, dirigentes de todo el país se dieron cita para ser notificados de la creación de una nueva categoría de fútbol semiprofesional. El acto estuvo encabezado por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El cónclave no solo abordó temas estructurales (Fútbol Formativo, Femenino, Futsal, Playa, Arbitraje, Tribunal de Disciplina, Sistema Comet y Derecho de Formación), sino que sirvió para notificar la creación del segundo torneo en el orden, detrás del Torneo Federal A para los clubes de ascenso indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino que comenzará en 2027 y duraría 8 meses.

Entre los muchos temas que se abordaron y que contaron con la palabra de Juan Pablo Pompei, se confirmó lo que era un secreto a voces, que el Torneo Argentino del Interior tendrá el mismo formato que el desaparecido Torneo Federal B.

El proyecto madre contempla que esté integrado por, como mínimo, 64 equipos en cada una de las ocho regiones deportivas. Un número de clubes accederían a la nueva competencia por la vía deportiva desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 y otros por mérito institucional, utilizando los criterios de las licencias -historia, actuaciones recientes, infraestructura, no poseer deudas, personería jurídica al día, etc-.

En el 3° Encuentro de Dirigentes del Interior que contó con la presencia de Mario Giacomaso de Racing y Gerardo Ripoll de Ferro, además, se informó que el Torneo Regional Amateur se mantendrá pero con cambios, el más importante será la fecha ya que sería el encargado de cerrar el año.