Torneo Unión Regional Deportiva: el pendiente, fue festejo para Racing

Racing recibió a San Martín en el Buglione Martinese en el duelo pendiente de la fecha inaugural del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Laprida.

El “Chaira” derrotó 2 a 1 a San Martín en el Buglione Martinese en el pendiente de la Zona B de la competencia que otorga clasificación al Torneo Regional Amateur.

Román Garabento y Facundo Tucker anotaron los goles del elenco ganador, mientras que Santiago Colo descontó para el “León Serrano”.

En un duelo con situaciones, emociones y goles, el equipo dirigido por Carlos Tavare sumó su segundo triunfo en la competencia por ser más efectivo que su rival y anotar en los momentos justos.

En los primeros 45 minutos, San Martín generó chances e inquietó a su rival; pero la apertura del marcador fue de la “Estrellita”.

Había avisado la visita con una doble llegada que encontró la buena respuesta del guardameta del elenco anfitrión a los 6´ y a los 15´, el “Chaira” festejó el primer gol. Román Garabento definió al arco vacío tras la habilitación de Ordozgoiti que ganó en velocidad y prefirió asistir antes de buscar su grito personal.

Un remate de larga distancia y un cabezazo en el área fueron las siguientes aproximaciones del elenco de Senzacqua que a los 30´ recibió el segundo gol. Facundo Tucker intentó centro, pero la pelota ingresó en un ángulo y amplió la diferencia para el grito de más de 250 espectadores.

Antes del final del primer tiempo, llegó el descuento serrano porque Santiago Colo ganó en velocidad tras un tiro libre jugado rápido desde atrás de la mitad de la cancha y tras evadir a Vivas, definió sin oposición.

El segundo tiempo fue otra historia, las situaciones escasearon y aunque San Martín siguió intentando, careció de profundidad y Racing lo aprovechó para controlar el juego e intentar definir el juego, aunque Rojas no estuvo fino para definir las acciones antes del pitazo.

Sobre el final, la visita intentó la heroica y con mucha gente en ataque y poca idea, no retrocedió bien y su arquero vio la roja por evitar el contragolpe racinguista.

No quedó tiempo para más y Racing sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones. Previamente, había sido triunfo local por 2 a 1 en la Sub21.

Síntesis Racing – San Martín:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Agustina Loos

Racing (2): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker; Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre G. Cataldi), Ayrton Palmieri; Braian Bortolotti, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti, Román Garabento (J. Galmez); Uriel Mormando (F. Kolman), Luciano Rojas. DT- Carlos Tavare

San Martín (1): Juan Galván; Thiago Defos, Facundo Becker, Maximiliano Braunmuller, Bernado Mosca (E. Boado); Facundo Cisneros, Tobías Domínguez, Juan Ponce (T. Blado), Nicolás Arce; Santiago Colo (T. Salicio), Emmanuel Appelhans (Y. Román). DT- Gabriel Senzacqua

Amonestados: Álvarez, Galmez (RAC); Baldo, Boado, Becker, Arce (SM)

Expulsados: Senzacqua y Galván (SM)

Goles: 15´ PT Román Garabento (RAC); 30´ PT Facundo Tucker (RAC); 43´ PT Santiago Colo (SM)