Impuesto Automotor en Olavarría: quiénes deben pagarlo y cómo hacerlo

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, informa a la comunidad los detalles correspondientes al Impuesto al Automotor para el ejercicio fiscal 2026, debido a las inquietudes que han sido recibidas a través de las distintas líneas de atención y comunicación.

De acuerdo con lo que se detalló, el tributo se abonará en cinco (5) cuotas, cuyos vencimientos operarán el día 10 -o el día hábil siguiente, en caso de corresponder- de los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2026.

A la par, se aclara que el día 10 de abril de 2026 también operará el vencimiento de la cuota anual. Vale destacar que se establece un descuento del diez por ciento (10%) por pago anual anticipado para aquellos contribuyentes que abonen el monto total anual hasta dicha fecha.

El impuesto contempla a los vehículos con diez (10) años de antigüedad o más. Hasta el año 2025 tributaron en el ámbito municipal los vehículos modelo 2013 o anteriores. En el año 2026 se municipalizarán también los modelos 2014 y 2015, sobre los cuales la Municipalidad se encuentra a la espera de recibir la información correspondiente por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Las boletas podrán consultarse e imprimirse a través del sitio oficial del Municipio.

Se recuerda, por último, que quienes deseen realizar solicitudes de exenciones por discapacidad del Impuesto al Automotor podrán solicitar turno a través de la web. En el caso de los automotores modelos 2014 y 2015 que se municipalicen, las solicitudes podrán efectuarse una vez que el Municipio cuente con la información correspondiente (luego del 10/04). La fecha límite para la presentación de la solicitud de exención es el 1° de noviembre de cada año.