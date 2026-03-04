Wesner firmó un convenio para que penitenciarios accedan de forma gratuita a actividades deportivas y recreativas

El ministro de Justicia de la Provincia, Juan Martín Mena, firmó un convenio con el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, para que el personal penitenciario que presta servicio en las unidades del distrito, junto a sus familias, puedan acceder y participar de manera gratuita en los clubes de Sierra Chica e Hinojo y en distintas actividades recreativas y deportivas a través de los programas municipales.

"La articulación con el municipio es fundamental para fortalecer las políticas de bienestar del personal penitenciario, su acompañamiento integral y promover así un sistema más eficiente, que contribuya a brindar mayor seguridad a las familias bonaerenses", señalaron.