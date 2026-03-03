Atletas de Olavarría arrancaron el Torneo Apertura 

En el marco del Torneo de Pista y Campo que se extiende durante toda la temporada y es organizado por la Asociación Tandilense de Atletismo hubo destacadas actuaciones locales entre los más de 200 deportistas.

Representantes de CB Running y de El Fortín se lucieron en Tandil el inicio de la competencia reservada para atletas en formación.

En la distancia de 100 metros, David Clar ganó la prueba con un registro de 11.79 y en los 400 metros, todo el podio fue “Fortinero”. Iñaki Arguindegui ganó con 51.3, Ignacio Algañaraz completó la distancia en 51.4 y David Clar fue tercero con 53.7.

En los 600 metros Sub16, Valentín Recalde Cocha logró la 2° colocación con un registro de 1:46.30 y en Damas, Úrsula Bellinzoni ganó con 1:44.6 y Malena Tello se ubicó en tercer lugar con 1:50.0.

En los 80 metros Sub16 Inés Mancinelli logró el 2° puesto y en Sub14, Pía Rodríguez fue tercera.

Además, en los 100 metros Sub18, el primer lugar fue para Luisina Landoni con un tiempo 13.22, Catalina Bettiga ocupó la 5° colocación y Pía Siris fue 6°.

En salto en largo Sub14, Pía Rodríguez logró un salto de 3.37 metros para alcanzar la 1° colocación y en la categoría Sub18, Catalina Bettiga fue 6° y Pía Siris, 7°.

Benicio Di Cesare y Pedro Garmendía completaron las pruebas de 80 metros y de salto en largo, mientras que Justo Tonel, además, sumó los 600 metros. Por su parte, Genaro Bustamante dijo presente en los 600 y los 3000 metros.

Por último, en la distancia de 3000 metros, Nicolás Pezet Paz y Bruno Pezet Paz fueron 4° y 5° y Valentina Martín y Alma Quina compitieron entre las Damas.