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 - 31 de Marzo de 2026 | 20:55

Importante capacitación de judo en la Ciudad

Integrantes de IpponGroup Judo Olavarría organizan una importante capacitación durante dos días.

Durante los días viernes 3 y sábado 4 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Olavarría una capacitación de judo, a cargo del maestro japonés Akio Yanagida (7° Dan) con la organización de IpponGroup Judo.

 

La actividad está destinada a artistas marciales y al público en general, con o sin experiencia, y contempla el desarrollo de clases técnicas para niños, juveniles y adultos.

 

La capacitación estará a cargo del maestro Akio Yanagida, junto al sensei Sergio Duarte, y contará con la traducción de Mariano Gondo, representante de la Asociación Japonesa de Mar del Plata.

 

Aquellas personas que estén interesadas en participar deberán comunicarse al 2284 227431.

 

El cronograma:

Viernes 3 de abril

Dojo Ippon Group / Club NaturalFit (Grimaldi y Aguilar):

18:00 a 18:40 hs: Judo Kids

19:00 hs: Juveniles y adultos

Sábado 4 de abril

Dojo Ippon Group / Club NaturalFit:

10:00 hs: Juveniles y adultos

Casa del Bicentenario (Bolívar 2230):

16:00 hs: Actividad abierta a la comunidad

Charla “El judo como deporte y filosofía de vida”, orientada a promover esta disciplina como herramienta de formación integral.

 

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