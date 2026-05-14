El oficialismo se impuso en las elecciones de Suteba

El oficialismo a través de la lista Celeste, que a nivel local encabezó Verónica Danelli, y la lista Celeste Violeta que a nivel provincial impulsó la candidatura de María Laura Torre, se impuso este miércoles en las elecciones del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).

La lista que en Olavarría llevó como candidata a secretaria general a Verónica Danelli y Bruno Ferrante como secretario general adjunto obtuvo el 89% de los votos.

En el ámbito provincial la lista Celeste y Violeta cosechó el 76% de los sufragios y consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre (con Verónica Danelli como congresal), quien tendrá el desafío de suceder al histórico dirigente Roberto Baradel en un contexto de baja del poder adquisitivo y reforma laboral.

Lejos quedó la lista Multicolor con el 19% y el tercer lugar fue para la lista Azul y Blanca, que compusieron la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario con el 4% de los votos.

Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Ratificación de confianza”

“Es una ratificación de confianza de los compañeros” resaltó Verónica Danelli este jueves por la mañana, a pocas horas de conocerse el escrutinio provisorio en las elecciones de Suteba.

A nivel provincial destacó que “el orgullo más grande es que es una lista conformada y encabezada por tres mujeres. Somos un sindicato en el que el 85% somos mujeres, entonces estar representados por una mujer es una satisfacción muy grande y una rectificación de lo que queremos para nuestro sindicato: la mirada feminista y cuidadas que pueden aportar las compañeras”.

“Estas elecciones se dieron en el marco de una situación política muy compleja, con el entramado social roto, debilitado y donde la participación en general también se encuentra cuestionada, entonces haber tenido en este contexto una alta participación es importante” reflexionó.

En el mismo sentido, valoró “el compromiso de más de 60 compañeros que estuvieron trabajando para las elecciones en 19 mesas en todo el distrito, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Valoramos no sólo el compromiso como el Sindicato, sino también con la educación pública”.

Los desafíos para el próximo ciclo se mantendrán y en algún caso se potenciarán: “Vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por la educación pública y esto implica poder recuperar la ley de financiamiento para las escuelas técnicas, lograr una ley de financiamiento para toda la educación, pelear por las jubilaciones docentes -que vienen bastante complicadas- y lograr mejores condiciones de trabajo para todos los niveles y modalidades”.

Valoró que “se está trabajado intensamente en el acompañamiento, en cómo se ha implementado el régimen académico en la secundaria y estamos exigiendo mejores condiciones para que esa implementación se logre de la mejor forma posible”.

“Queremos que se cumpla el objetivo del plan académico y que todos los pibes y las pibas estén adentro de la escuela estudiando, ejerciendo su derecho a la educación” acotó.

Danelli se mostró preocupada por la caída de la matrícula en el nivel inicial: “Se está trabajando fuertemente para sostener el nivel, que sufre los avatares de época con la baja de natalidad, esto impacta en las instituciones y se está trabajando para que no se pierdan esos puestos de trabajo”.

“Pretendemos que se pueda redoblar la propuesta educativa, ampliando las edades de las primeras infancias en el ingreso a las instituciones, reforzando la alimentación, pensando en estos niños que llegan al jardín con un año o dos años y facilitar a las familias este cuidado y acompañamiento en la crianza” añadió la dirigente sindical.

En el mismo sentido se manifestó con el nivel especial. “Nuestro objetivo es que los trabajadores no pierdan su lugar, su espacio y que tengan las capacitaciones y la formación por parte del Estado que requiere el nuevo diseño curricular” anticipó.