Chingotto y Galán, a Cuartos, en menos de 1 hora

El calendario de Premier Pádel continúa con el cuadro principal del P1 Buenos Aires y la pareja del olavarriense y el madrileño avanzó sin complicaciones en el “Mary Terán de Weiss”.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, volvieron a exhibir toda su jerarquía en la pista central del Parque Roca y en los Octavos de Final, vencieron a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso por un contundente doble 6/1.

Presión constante, dominio de la red y una velocidad de ejecución que dejó sin margen de reacción a sus rivales. Fue una victoria express, de esas que confirman el gran momento de una dupla que sigue afinando detalles en busca de consolidarse como gran amenaza para la cima del circuito.

La “Chingalán” será la encargada de cerrar la jornada del viernes en los Cuartos de Final. Enfrentarán en el 20x10 con entradas agotadas, a la sexta pareja preclasificada, Jon Sanz y Jorge Nieto Ruiz.