Liga Federal: Estudiantes volvió al "Maxi", jugó bien y volvió al triunfo

Estudiantes derrotó a Independiente en el Maxigimnasio y sumó su segundo triunfo en la tercera categoría del básquet nacional.

El "Bataraz" se impuso 110 a 76 a Independiente y volvió al triunfo en la Zona A de la Conferencia Sudeste. Mateo Framiñan fue el goleador con 22 puntos.

En un duelo mucho más disputado que el resultado final, los dirigidos por Mariano Iglesias jugaron grandes pasajes de básquet, pero en los momentos de zozobra permitió la reacción tandilense que recién cerca del final bajó los brazos.

Todo fue del “Bata” en el comienzo de las acciones, Molina tuvo su mejor partido desde que llegó a Olavarría y no solo por el aporte goleador para la primera ventaja, sino porque hizo un gran trabajo en defensa para controlar al pivot rival.

La diferencia de dos dígitos que logró el olavarriense en el primer parcial, el “Rojinegro” la limó en la continuidad donde a los triples del primer parcial le sumó intensidad cerca de su aro, pero evitar las conversiones rivales. Y de tanto ir, se puso al frente, aunque le duró poco.

Tras el descanso largo, Estudiantes salió decidido a mantener su invicto de local y con una ráfaga logró una veintena de puntos de ventaja con varios triples tras las repetidas pérdidas del elenco de Tandil.

Recién en el último cuarto y con todo ya dicho, hubo tiempo para los juveniles y que el elenco “albinegro” decorara la distancia para volver a festejar ante su gente y demostrando cada vez un juego más fluido y con mucha participación.

Síntesis Estudiantes – Independiente:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Vizcaíno, A y Chantiri, A.

Estudiantes (110): Murias (14), Arese (19), Maretto (12), Marin, F. (18), Molina (15) -FI- Cuadrillero (2), Piccinelli (6), Bahl (0), Marin, L. (2), Framiñan (22), Ulloa Menchi (0), Elizaga (0). DT- Mariano Iglesias

Independiente (76): Rodríguez (10), Arca (15), Gutkin (0), Weisbeck (11), Yarza (16) -FI- Drysdale (1), Beltramella (0), Cordeiro (14), Peirano (0), Lasarte (9), Agüero Ramírez (0), Dure del Sole (0). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 36 – 22; 54 – 47; 83 – 64 y 110 – 76.

Final 3x3: 12 – 07