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Jueves 14 de Mayo 2026 - 21:14hs
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 - 14 de Mayo de 2026 | 21:00

Rugby: Estudiantes y El Fortín fueron locales

Entre sábado y domingo, Estudiantes y El Fortín completaron nuevas presentaciones en sus competencias oficiales y ambos elencos fueron locales. Ninguno perdió.

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvo continuidad en sus certámenes y los dos equipos de Olavarría fueron locales.

 

En el Parque Guerrero, y por la 5° fecha, el “Bata” recibió a Remo en el denominado “Clásico de la 226” en una jornada con frío, viento y lluvia. Se jugó en Tira completa, iniciando los Juveniles y terminando la Primera División que sumó una valiosa conquista.

 

Por otro lado, en el predio de la Avenida Pellegrini, El Fortín recibió a Tacuara de 25 de Mayo por la 4° fecha de la Zona y terminó siendo empate ante el elenco que marcha líder de la tabla de posiciones.

 

Los resultados:

M14:

Estudiantes 7 – 50 Remo

M16:

Estudiantes 12 – 34 Remo

M18:

Estudiantes 29 – 7 Remo

Intermedia:

Estudiantes 12 – 17 Remo

Primera:

Estudiantes 21 – 12 Remo

El Fortín 15 – 15 Tacuará

 

Fuente: prensa CAE // El Fortín 

 

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