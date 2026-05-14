Rugby: Estudiantes y El Fortín fueron locales

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvo continuidad en sus certámenes y los dos equipos de Olavarría fueron locales.
En el Parque Guerrero, y por la 5° fecha, el “Bata” recibió a Remo en el denominado “Clásico de la 226” en una jornada con frío, viento y lluvia. Se jugó en Tira completa, iniciando los Juveniles y terminando la Primera División que sumó una valiosa conquista.
Por otro lado, en el predio de la Avenida Pellegrini, El Fortín recibió a Tacuara de 25 de Mayo por la 4° fecha de la Zona y terminó siendo empate ante el elenco que marcha líder de la tabla de posiciones.
Los resultados:
M14:
Estudiantes 7 – 50 Remo
M16:
Estudiantes 12 – 34 Remo
M18:
Estudiantes 29 – 7 Remo
Intermedia:
Estudiantes 12 – 17 Remo
Primera:
Estudiantes 21 – 12 Remo
El Fortín 15 – 15 Tacuará
Fuente: prensa CAE // El Fortín