Rugby: Estudiantes y El Fortín fueron locales

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvo continuidad en sus certámenes y los dos equipos de Olavarría fueron locales.

En el Parque Guerrero, y por la 5° fecha, el “Bata” recibió a Remo en el denominado “Clásico de la 226” en una jornada con frío, viento y lluvia. Se jugó en Tira completa, iniciando los Juveniles y terminando la Primera División que sumó una valiosa conquista.

Por otro lado, en el predio de la Avenida Pellegrini, El Fortín recibió a Tacuara de 25 de Mayo por la 4° fecha de la Zona y terminó siendo empate ante el elenco que marcha líder de la tabla de posiciones.

Los resultados:

M14:

Estudiantes 7 – 50 Remo

M16:

Estudiantes 12 – 34 Remo

M18:

Estudiantes 29 – 7 Remo

Intermedia:

Estudiantes 12 – 17 Remo

Primera:

Estudiantes 21 – 12 Remo

El Fortín 15 – 15 Tacuará

Fuente: prensa CAE // El Fortín