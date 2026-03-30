Adela Casamayor anunció su pase al partido Libertario

Durante el mediodía de este lunes, referentes del Partido Libertario convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que la concejal Adela Casamayor se sumó a este espacio en Olavarría.

Electa en octubre de 2023, al poco tiempo chocó con la conducción de Celeste Arouxet y decidió junto a Marcelo Petehs, conformar el bloque de “Por más Libertad”. A fines del año pasado, tras las elecciones legislativas, se dieron una serie de desacuerdos y posicionamientos públicos que derivaron en la expulsión de Casamayor del partido de La Libertad Avanza

Participaron de la conferencia Solange Juárez, abogada, Pablo Wagner, docente, Sergio Palahy Sosa, vicepresidente del partido a nivel provincial; Joaquín Rodríguez, secretario de Adela y Héctor Meringer, colaborador.

Ante los periodistas presentes, Casamayor tomó la palabra y manifestó: “A un concejal no se lo echa por una nota en redes. Gustavo fue el único que me defendió”. La declaración tiene relación con una nota del bloque de La Libertad Avanza de enero de este año en la que comunicaban la expulsión del espacio.

Ante la consulta referida a los pasos que seguirá Marcelo Petehs, quien también se escindió de LLA y conformó junto a ella el bloque “Por Más Libertad”, no descartó que pueda pasarse al Partido Libertario.

Adela explicó que “Petehs estaba esperando una contestación del señor Disalvo, que supuestamente va a contestar entre hoy y mañana. Hablé con Marcelo, él sabe de esto y también sabe que tiene las puertas abiertas si quiere venir”.

Respecto al impacto que tendrá en el Concejo Deliberante el anuncio, Casamayor marcó que lo único que cambia es el nombre. "Sigo trabajando como concejal en mi banca hasta el 2017. Incluso ahora estoy asignada también a labor parlamentaria porque paso a ser jefe del bloque” dijo.

A su turno, Gustavo Torrisi explicó que “es un momento muy importante para nosotros para tener representación, voz y voto dentro del Concejo”.

“Es un momento histórico para nuestro partido acá en Olavarría, que Adela haya tenido las agallas de dar ese paso, y que la gente que votó a la Libertad Avanza no se sienta defraudada, porque se han venido escuchando rumores de que esto es una especie de traición”, apuntó.

“Lejos de sentirlo así, lo que debe entender el votante libertario es que esto es un reacomodamiento y que la gente votó ideas, no estructuras. O sea, si la estructura rompe con las ideas que venía a hacer acá en Olavarría, creo que lo más honesto de parte de los concejales, en este caso la Adela, fue dar un paso al costado y reorganizarse en un espacio libertario, que vamos a hacer lo mismo, pero de diferente manera”, advirtió.

“Para nosotros es un orgullo que ella haya dado ese paso, muy valiente de su parte, pese a todas las cosas en contra que se han hablado, y nosotros estamos contentos y de poder empezar a trabajar desde adentro del Concejo para estar más cerca de la gente”, manifestó.