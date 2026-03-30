Copa Argentina: Olimpo no pudo y se despidió en Treintaidosavos

Sin actividad en la Zona C del Torneo Federal, Olimpo completó su presentación en el certamen más federal de la Asociación del Fútbol Argentino y fue con derrota.

El “aurinegro” cayó 2 a 1 ante Huracán en el estadio Ciudad de Caseros y quedó eliminado de la competencia.

Óscar Romero y Lucas Blondel marcaron los goles para el equipo de Primera División, mientras que la igualdad transitoria había sido obra de Enzo Coacci.

En el equipo de Bahía Blanca, Braian Guille fue titular y tuvo, en el tiro del final, la igualdad, pero el remate de tiro libre fue desviado por el manotazo salvador del arquero del “Globo”.

Además, en el banco de suplentes del elenco que debutó y se despidió, estuvo Agustín Osinaga.