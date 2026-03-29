Llovieron más de 150 milímetros y continúa el alerta naranja

El intenso temporal que se abatió sobre Olavarría entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejó un saldo de más de 150 milímetros de lluvia caída, generando complicaciones en diversos sectores de la ciudad.

Según informó el Municipio, los barrios más afectados fueron 10 de Junio, Sarmiento Norte, Hipólito Yrigoyen, Eucaliptus, Manuel Belgrano y Provincias Argentinas, además de la localidad de Recalde, donde se registraron importantes anegamientos y el ingreso de agua en viviendas.

En este contexto, se dispusieron cortes preventivos en distintas calles para restringir la circulación en las zonas más comprometidas y evitar mayores inconvenientes.

Asimismo, equipos de emergencia dieron respuesta a numerosos llamados recibidos a través de la línea 911, el sistema Vecinos en Red y el cuartel de Bomberos.

Entre las intervenciones, se destacó la asistencia a vehículos que quedaron varados por el agua acumulada. Además, se confirmó que una familia debió ser evacuada en la localidad de Recalde.

El panorama se mantiene bajo vigilancia debido a que continúa vigente el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para la población.

Entre las principales medidas de prevención, se solicita no realizar actividades al aire libre, evitar circular por calles anegadas, permanecer dentro de viviendas o edificios y mantenerse alejado de artefactos eléctricos. También se recomienda no sacar residuos, mantener limpios los desagües y no acercarse a cables caídos.

En caso de estar dentro de un vehículo durante la tormenta, se aconseja permanecer en su interior, mientras que, si ingresa agua a una vivienda, es fundamental cortar el suministro eléctrico.

Finalmente, desde el Servicio Meteorológico Nacional se anticipó que las condiciones de inestabilidad continuarán durante toda la semana, con probabilidad de nuevas lluvias en la región.