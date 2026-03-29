El drama por las lluvias: calles y viviendas inundadas

Un fuerte temporal de lluvias y tormentas, con momentos de considerable intensidad, azotó a Olavarría entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, generando complicaciones en numerosos sectores de la ciudad.

Como consecuencia de la gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo, se registraron anegamientos en calles y el ingreso de agua en viviendas, especialmente en los barrios 10 de Junio, Sarmiento Norte, Hipólito Yrigoyen, Eucaliptus, Manuel Belgrano y Provincias Argentinas, además de la localidad de Recalde.

La situación generó un escenario de preocupación entre los vecinos, muchos de los cuales reportaron importantes niveles de agua dentro de sus hogares.

Ante este contexto, se llevaron adelante cortes preventivos de calles para restringir la circulación en las zonas más comprometidas, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes y garantizar la seguridad.

Además, distintos equipos de emergencia trabajaron a partir de los llamados recibidos a través de la línea 911, el sistema Vecinos en Red y el cuartel de Bomberos Voluntarios. Entre las intervenciones, se destacaron asistencias por vehículos que quedaron varados en medio del agua acumulada.

Desde los organismos intervinientes se informó que, hasta el momento, una familia debió ser evacuada en la localidad de Recalde, mientras se continúa monitoreando la situación en los distintos barrios afectados.