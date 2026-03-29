Aguilera vs. Hilario Galli: "Hacés caranchismo político"

El titular del bloque de concejales de Fuerza Patria, y presidente del Partido Justicialista de Olavarría, Federico Aguilera acusó al edil y e integrante de la mesa chica durante la gestión de Ezequiel Galli, su primo Hilario, de hacer “caranchismo político” con los efectos de la tormenta de este fin de semana.

“Febrero de 2022, luego de 7 años de no gestión con tu primo Ezequiel, 45 mm de lluvia, menos de la mitad de lo que llovió ayer, calles y barrios inundados por doquier. De verdad te da la cara para hablar @HilarioGalli” publicó Aguilera en la red social X.

“La falta de memoria, el desinterés por los olavarrrienses, el caranchismo y oportunismo político es en lo único que mantienen la coherencia” siguió.

“Por favor, ya que son parte del gobierno nacional, con cargos muy importantes, además se teclear todo el día podrían empezar a gestionar de verdad y ayudar a qué Olavarría reciba los recursos que les corresponden y nación no envía” reclamó Aguilera.