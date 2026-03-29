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 - 29 de Marzo de 2026 | 13:00

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que completaron una nueva fecha del Torneo Apertura.

Foto: Canal Veteranos

Luego de la suspensión de la semana pasada, la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó una nueva fecha del primer torneo del año para las tres categorías.

 

En diferentes escenarios se jugó la 4° fecha para los +42 y la tercera para las dos divisiones mayores.

 

Los resultados:

+42

San Martín 0 – 3 (Albo, Eguren, Gómez) Santa Luisa 

Deportivo Olavarría 1 (Bossi) – 1 (Coppari) Club Hinojo 

Villa Aurora 3 (Castro -2-, Vivas) – 3 (Cos, Domínguez) Villa Magdalena 

Molino Viejo 1 (Berg) – 0 Lo Viejo Funciona 

Ferro Seniors 6 (Diribarne -2-, Mendía, Miramón, Vivas) – 2 (Rueda, Wagner) Tercer Tiempo 

La Candela 1 (Suárez) – 3 (Cejas, Sibiglia, A. y Sibiglia, G.) El Provincial 

Santa Catalina 11 (Álvarez, Gargiulo -2-, Izarra -3-, Moreno -2-, Pezzali, Ponce -2-)– 0 Amanecer Argentino 

Loma Negra 4 (Mendía, Montero, Pellejero, Sanabria)– 0 Sta Águeda 

Mariano Moreno 3 (Laborde, F., Laborde, M. -2-) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Deportivo Fran 7 (Calderón -2-, Cavalieri -2-, Pizzano, Ponce, Vallejos) – 0 10 de Junio 

 

+50

El Indio 1 (Ríos) – 2 (Ávila, Merlos) Los Tigres 

La Candela 2 (Adrián, Cardilo) – 0 Peña de Boca Jr 

Carboneros 1 (Dentaro) –1 (Pender) Pueblo Nuevo 

Truck Vial 0–0 El Fortín 

Los Robles 1 (Mañero) –1 (Samaralle) Pinturas Norres 

 

+55

Carboneros 4 (Baliño, Robledo, Salvareschi -2-) – 0 Camioneros 

Independiente Loma Negra 5 (Atencio -2-, Dumerauf, Paredes, Santellán) – 0 Club Hinojo 

Mecánica Cortez 0 – 2 (Ponce -2-) Mariano Moreno

Agrupación Malvinas 0 – 4 (Guenchillán, Navarro, Pérez -2-) Ferro C. Sud

La Candela 3 (Aizpuru, Gorosito, Quinteros) – 0 La Tradición 

Independiente de Chillar 4 (Andreu -3-, Venzi) – 0 Veteranos Continentales 

Club Espigas 1 (Correa) – 1 (Passarini) Defensores de Hinojo 

Pueblo Nuevo 4 (Mimbielli -3-, Robledo) – 1 (Quenego) El Fortín 

Libre: Viajantes

 

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