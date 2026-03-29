Los resultados de Veteranos

Luego de la suspensión de la semana pasada, la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó una nueva fecha del primer torneo del año para las tres categorías.
En diferentes escenarios se jugó la 4° fecha para los +42 y la tercera para las dos divisiones mayores.
Los resultados:
+42
San Martín 0 – 3 (Albo, Eguren, Gómez) Santa Luisa
Deportivo Olavarría 1 (Bossi) – 1 (Coppari) Club Hinojo
Villa Aurora 3 (Castro -2-, Vivas) – 3 (Cos, Domínguez) Villa Magdalena
Molino Viejo 1 (Berg) – 0 Lo Viejo Funciona
Ferro Seniors 6 (Diribarne -2-, Mendía, Miramón, Vivas) – 2 (Rueda, Wagner) Tercer Tiempo
La Candela 1 (Suárez) – 3 (Cejas, Sibiglia, A. y Sibiglia, G.) El Provincial
Santa Catalina 11 (Álvarez, Gargiulo -2-, Izarra -3-, Moreno -2-, Pezzali, Ponce -2-)– 0 Amanecer Argentino
Loma Negra 4 (Mendía, Montero, Pellejero, Sanabria)– 0 Sta Águeda
Mariano Moreno 3 (Laborde, F., Laborde, M. -2-) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Deportivo Fran 7 (Calderón -2-, Cavalieri -2-, Pizzano, Ponce, Vallejos) – 0 10 de Junio
+50
El Indio 1 (Ríos) – 2 (Ávila, Merlos) Los Tigres
La Candela 2 (Adrián, Cardilo) – 0 Peña de Boca Jr
Carboneros 1 (Dentaro) –1 (Pender) Pueblo Nuevo
Truck Vial 0–0 El Fortín
Los Robles 1 (Mañero) –1 (Samaralle) Pinturas Norres
+55
Carboneros 4 (Baliño, Robledo, Salvareschi -2-) – 0 Camioneros
Independiente Loma Negra 5 (Atencio -2-, Dumerauf, Paredes, Santellán) – 0 Club Hinojo
Mecánica Cortez 0 – 2 (Ponce -2-) Mariano Moreno
Agrupación Malvinas 0 – 4 (Guenchillán, Navarro, Pérez -2-) Ferro C. Sud
La Candela 3 (Aizpuru, Gorosito, Quinteros) – 0 La Tradición
Independiente de Chillar 4 (Andreu -3-, Venzi) – 0 Veteranos Continentales
Club Espigas 1 (Correa) – 1 (Passarini) Defensores de Hinojo
Pueblo Nuevo 4 (Mimbielli -3-, Robledo) – 1 (Quenego) El Fortín
Libre: Viajantes