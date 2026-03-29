Los resultados de Veteranos

Luego de la suspensión de la semana pasada, la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó una nueva fecha del primer torneo del año para las tres categorías.

En diferentes escenarios se jugó la 4° fecha para los +42 y la tercera para las dos divisiones mayores.

Los resultados:

+42

San Martín 0 – 3 (Albo, Eguren, Gómez) Santa Luisa

Deportivo Olavarría 1 (Bossi) – 1 (Coppari) Club Hinojo

Villa Aurora 3 (Castro -2-, Vivas) – 3 (Cos, Domínguez) Villa Magdalena

Molino Viejo 1 (Berg) – 0 Lo Viejo Funciona

Ferro Seniors 6 (Diribarne -2-, Mendía, Miramón, Vivas) – 2 (Rueda, Wagner) Tercer Tiempo

La Candela 1 (Suárez) – 3 (Cejas, Sibiglia, A. y Sibiglia, G.) El Provincial

Santa Catalina 11 (Álvarez, Gargiulo -2-, Izarra -3-, Moreno -2-, Pezzali, Ponce -2-)– 0 Amanecer Argentino

Loma Negra 4 (Mendía, Montero, Pellejero, Sanabria)– 0 Sta Águeda

Mariano Moreno 3 (Laborde, F., Laborde, M. -2-) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Deportivo Fran 7 (Calderón -2-, Cavalieri -2-, Pizzano, Ponce, Vallejos) – 0 10 de Junio

+50

El Indio 1 (Ríos) – 2 (Ávila, Merlos) Los Tigres

La Candela 2 (Adrián, Cardilo) – 0 Peña de Boca Jr

Carboneros 1 (Dentaro) –1 (Pender) Pueblo Nuevo

Truck Vial 0–0 El Fortín

Los Robles 1 (Mañero) –1 (Samaralle) Pinturas Norres

+55

Carboneros 4 (Baliño, Robledo, Salvareschi -2-) – 0 Camioneros

Independiente Loma Negra 5 (Atencio -2-, Dumerauf, Paredes, Santellán) – 0 Club Hinojo

Mecánica Cortez 0 – 2 (Ponce -2-) Mariano Moreno

Agrupación Malvinas 0 – 4 (Guenchillán, Navarro, Pérez -2-) Ferro C. Sud

La Candela 3 (Aizpuru, Gorosito, Quinteros) – 0 La Tradición

Independiente de Chillar 4 (Andreu -3-, Venzi) – 0 Veteranos Continentales

Club Espigas 1 (Correa) – 1 (Passarini) Defensores de Hinojo

Pueblo Nuevo 4 (Mimbielli -3-, Robledo) – 1 (Quenego) El Fortín

Libre: Viajantes