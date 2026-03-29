“El problema de todos los clubes es dirigencial”

En tiempos donde los días y horas de cada persona están organizados al minuto por las tareas cotidianas, ser dirigente de un club se ha transformado en algo “romántico”.

José Maceo es un fiel referente del dirigente que vivió la vieja época y la actual, y es palabra más que autorizada para analizar un rol que se está extinguiendo para dar paso a los ocasionales colaboradores, en su gran parte padres que acompañan a sus hijos durante su paso por el club.

En su paso por el programa “Contacto”, habló de la crisis que atraviesan los clubes y las dificultades para que la gente se sume a las instituciones con el rol de directivo.

En primera instancia, el presidente del Club Pueblo Nuevo analizó las crisis que viven las entidades: “Los clubes siempre tuvieron épocas difíciles, estas son peores, está bravo. Más allá de que casi siempre fue difícil hacer obras en los clubes”.

“Para mí El Fortín es el club que más ha crecido en los últimos 40 años. La verdad que han hecho un club hermoso. Tiene que ser un espejo para todos. En esta última época al mando de Leandro Lanceta han trabajado muchísimo”, destacó.

El dirigente también mencionó a otras instituciones que, a pesar de los tiempos difíciles, se las arreglan para seguir creciendo: “Estudiantes inauguró un piso flotante hermoso en el Macro Gimnasio. Y nosotros (Pueblo Nuevo) esta semana terminamos de pintar íntegramente el gimnasio Juan Manolio, que hacía años que no lo pintábamos, quedó totalmente pintado todo nuevo”.

El presidente de la Unión de Clubes abordó uno de los temas más complejos: la renovación y aparición de nuevos dirigentes.

“Hace un montón de años que es difícil, pero ahora estamos cada vez peor. Creo que por la situación que se vive en el país, que todo el mundo anda en otra cosa o con mucho trabajo y el poco tiempo que le queda se lo dedica a la familia, pero sin ninguna duda el problema más grande que tenemos nosotros es dirigencial”.

“Esta situación da un poquito de miedo porque no se ve una renovación. Qué pasará con los clubes, cómo van a seguir funcionando cuando nos retiremos los “viejos “dirigentes. Lo que no tenemos son dirigentes genuinos, sí hay muchos colaboradores. En nuestro caso, con el tema de pintar la cancha, teníamos ocho personas del newcom y vóley. Dejaron las canchas impecables. Hay muchísima gente que va a colaborar, pero no se quiere comprometer con decir voy a participar de una comisión y ni siquiera de una subcomisión”.

En ese sentido, profundizó sobre el cambio en las formas de participación dentro de los clubes, donde el compromiso sostenido ha sido reemplazado en gran parte por colaboraciones puntuales vinculadas a la actividad de los hijos.

“Hoy se acercan a trabajar los padres de los jugadores y cuando dejan de jugar se retiran. En mi época de juveniles los dirigentes eran dirigentes, no eran los padres de chicos. Igualmente, gracias a Dios que están los padres, porque si no estuvieran los padres no habría básquet u otros deportes. Es la realidad que hoy nos toca vivir”.

En cuanto al esfuerzo que implica sostener obras de mantenimiento, Maceo destacó el acompañamiento del sector privado: “Hoy un trabajo de más de 10 millones de pesos nosotros lo hacemos por seis, por toda la gente, empresas y comercios que nos colabora”.

A pesar de las dificultades y el desgaste que implica sostener una institución, Maceo también dejó en claro cuál es el motor que lo mantiene en actividad. “Hay veces que reniego muchísimo, pero se me pasa el rato cuando veo 25, 30 chicos adentro de una cancha de básquet o vóley. Los clubes son la última trinchera”.

Sobre el presente de la Unión de Clubes y los objetivos para la temporada, indicó: “Hicimos dos reuniones, la idea es como siempre en noviembre hacer la fiesta final y tenemos intenciones de poder llevar el evento a las sierras. La Unión está muy bien”.

El dirigente también habló del vínculo con el ámbito político: valoró que la actual gestión “se preocupa por la vida institucional de los clubes” y reconoció que durante el gobierno de Ezequiel Galli hubo diferencias. “Tuvimos una muy buena relación hasta la pandemia. Después tuvimos unos desencuentros, reconozco que también un poco me fui de boca, pero ya todo pasó y si nos encontramos en la calle está todo bien. Me gustaría ver que algún día los concejales trabajen todos juntos”.

Finalmente, remarcó el compromiso de quienes sostienen día a día a las instituciones: “Hay gente que trabaja muchísimo por los clubes y desinteresadamente”.