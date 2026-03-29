Se suspendió todo el fútbol del domingo en Olavarría

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la suspensión total de la jornada por las malas condiciones climáticas y el alerta meteorológico que aún persiste.

Las intensas lluvias que cayeron en la Ciudad entre las últimas horas del sábado y la mañana del domingo obligaron a suspender toda la actividad futbolística prevista para este domingo en Olavarría.

La suspensión alcanza a la quinta fecha del torneo de Unión Deportiva Regional, el inicio del certamen de Unión Deportiva Juvenil -que tenía previsto el cruce entre Ferro y San Martín- y la segunda jornada del torneo de fútbol femenino de primera división.

Desde la organización se indicó que la fecha suspendida será reprogramada una vez finalizada la última jornada del calendario, por lo que no se alterará el desarrollo previsto del fixture.