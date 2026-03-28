La niebla y tormentas marcarán el tiempo del sábado

Este sábado Olavarría amaneció bajo un gran manto de niebla que cubrió toda la ciudad y a las 8 redujo la visibilidad a apenas 50 metros. Se despejó con el correr de las horas.

Con una humedad del 99%, el termostato, en el registro de las 8 marcó una temperatura de 18,4º. Para el primer día del fin de semana se espera una máxima de 27º.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde y noche de este sábado en Olavarría y la zona. El organismo nacional indicó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm. y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Durante la jornada del domingo el SMN pronosticó tormentas aisladas durante la madrugada y mañana, y chaparrones para el final del día, asegurando que el fin de semana estará marcado por las precipitaciones.