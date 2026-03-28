Muchas goleadas en la 2° fecha del Torneo “Mario Buceta”

La Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 2° fecha del primer torneo del año luego de haberla postergado por las malas condiciones climáticas siete días atrás.
En diferentes escenarios tuvo continuidad el certamen formativo y fue con muchas goleadas.
Embajadores, Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro sumaron puntaje ideal en una fecha que no tuvo ningún cruce con seis cotejos.
Los resultados:
En Décima:
Municipales 0 – 10 Embajadores
El Fortín 5 – 0 Hinojo
Loma Negra 1 – 0 San Martín
Ferro 5 – 0 Villa Mailín
En Novena:
Municipales 2 – 3 Embajadores
El Fortín 4 – 0 Hinojo
En Octava:
Municipales 0 – 4 Embajadores
Loma Negra 3 – 1 San Martín
Ferro 9 – 1 Villa Mailín
En Séptima:
El Fortín 3 – 0 Hinojo
Ferro 9 – 0 Villa Mailín
Estudiantes 7 – 1 Colonias y Cerros
Luján 0 – 17 Racing
En Sexta:
Loma Negra 0 – 0 San Martín
Estudiantes 6 – 1 Colonias y Cerros
Luján 1 – 7 Racing
En Quinta:
Embajadores 4 – 0 Municipales
Loma Negra 0 – 4 San Martín
Estudiantes 4 – 0 Colonias y Cerros
Luján 0 – 7 Racing