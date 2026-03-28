Muchas goleadas en la 2° fecha del Torneo “Mario Buceta”

La Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 2° fecha del primer torneo del año luego de haberla postergado por las malas condiciones climáticas siete días atrás.

En diferentes escenarios tuvo continuidad el certamen formativo y fue con muchas goleadas.

Embajadores, Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro sumaron puntaje ideal en una fecha que no tuvo ningún cruce con seis cotejos.

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 10 Embajadores

El Fortín 5 – 0 Hinojo

Loma Negra 1 – 0 San Martín

Ferro 5 – 0 Villa Mailín

En Novena:

Municipales 2 – 3 Embajadores

El Fortín 4 – 0 Hinojo

En Octava:

Municipales 0 – 4 Embajadores

Loma Negra 3 – 1 San Martín

Ferro 9 – 1 Villa Mailín

En Séptima:

El Fortín 3 – 0 Hinojo

Ferro 9 – 0 Villa Mailín

Estudiantes 7 – 1 Colonias y Cerros

Luján 0 – 17 Racing

En Sexta:

Loma Negra 0 – 0 San Martín

Estudiantes 6 – 1 Colonias y Cerros

Luján 1 – 7 Racing

En Quinta:

Embajadores 4 – 0 Municipales

Loma Negra 0 – 4 San Martín

Estudiantes 4 – 0 Colonias y Cerros

Luján 0 – 7 Racing