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Muchas goleadas en la 2° fecha del Torneo “Mario Buceta”

En la jornada de este sábado se completó una nueva fecha del Torneo Apertura “Mario Buceta” y fue con muchos goles y el clásico serrano.

Fotos: Andrés Arouxet

La Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 2° fecha del primer torneo del año luego de haberla postergado por las malas condiciones climáticas siete días atrás.

 

 

En diferentes escenarios tuvo continuidad el certamen formativo y fue con muchas goleadas.

 

Embajadores, Racing, Estudiantes, El Fortín y Ferro sumaron puntaje ideal en una fecha que no tuvo ningún cruce con seis cotejos.

 

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 10 Embajadores 

El Fortín 5 – 0 Hinojo 

Loma Negra 1 – 0 San Martín 

Ferro 5 – 0 Villa Mailín 

 

En Novena:

Municipales 2 – 3 Embajadores 

El Fortín 4 – 0 Hinojo 

 

En Octava:

Municipales 0 – 4 Embajadores 

Loma Negra 3 – 1 San Martín 

Ferro 9 – 1 Villa Mailín 

 

En Séptima:

El Fortín 3 – 0 Hinojo 

Ferro 9 – 0 Villa Mailín 

Estudiantes 7 – 1 Colonias y Cerros 

Luján 0 – 17 Racing 

 

En Sexta:

Loma Negra 0 – 0 San Martín 

Estudiantes 6 – 1 Colonias y Cerros 

Luján 1 – 7 Racing 

 

En Quinta:

Embajadores 4 – 0 Municipales 

Loma Negra 0 – 4 San Martín 

Estudiantes 4 – 0 Colonias y Cerros 

Luján 0 – 7 Racing 

 

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