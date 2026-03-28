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 - 28 de Marzo de 2026 | 21:24

Atletas de El Fortín siguen sumando podios

En la jornada de este sábado, tuvo lugar el “Torneo Semana Santa” y dos atletas de El Fortín siguieron sumando podios para un inicio de año competitivo por demás alentador.

Representantes del Club Social y Deportivo El Fortín completaron una nueva presentación en Mar del Plata y fue con destacadas actuaciones.

 

En la pista Justo Ernesto Román de Mar del Plata, Iñaki Arguindeguy y David Clar realizaron brillantes presentaciones. Estuvieron acompañados por su entrenador Jorge “Bobby” Bellinzoni.

 

La mejor actuación local fue la de David Clar que participó en los 110 metros con vallas categoría Sub18 y logró el primer lugar de la clasificación con un tiempo de 15.68.

 

El olavarriense también tomó parte de los 200 metros donde, con un tiempo de 24.09, ganó su serie.

 

Por otro lado, Iñaki Arguindegui fue 6° con 23.38 en los 200 metros categoría Mayores y también participó de la Final de los 800 metros dónde logro la 4° ubicación con un registro de 2:03.09.

 

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