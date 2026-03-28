Liga Nacional: derrotas como locales para La Unión y Oberá Tenis Club

La Unión y Oberá Tenis Club sumaron derrotas en la continuidad de la máxima categoría del básquet nacional que afronta sus últimos partidos de la Fase Regular.

En la noche del viernes, la “U” cayó 93 a 83 ante Boca Juniors en el Cincuentenario. Una corrida de 13 a 0 del “Xeneize” en los últimos minutos fue determinante para el festejo visitante en un duelo que había sido por demás parejo.

En el elenco formoseño que se prepara para recibir la “Copa Islas Malvinas”, Mariano Marina jugó 17:11 minutos con 2 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.

Ya en el televisado de las mañanas de sábado, Oberá Tenis Club cayó en tiempo suplementario ante Gimnasia y Esgrima por 84 a 83. Fue igualdad en 77 al cabo del tiempo regular.

El “Celeste” y el Mens Sana disputaron un juego de mucha intensidad, que tuvo primero al representante misionero arriba, luego del descanso largo a Gimnasia ganando hasta por 17 puntos en el último cuarto y una definición apasionante que consagró al equipo de Comodoro Rivadavia en la última pelota.

OTC con récord de 20 victorias en 31 presentaciones tuvo a Agustín Brocal como uno de los destacados con 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa en 33:56 y Bruno Sansimoni aportó 2 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 18:51.