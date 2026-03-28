Ajedrez: joven trebejista olavarriense debutó en torneo para el ranking

El trebejista olavarriense compitió en Coronel Pringles donde marcó su estreno en competencias nacionales.

Bautista Arouxet sumó una nueva experiencia competitiva en un torneo que reunió a 44 jugadores y marcó el debut del joven que viene dando sus primeros pasos en torneos de mayor exigencia, luego de su participación en el Campeonato Argentino de Menores del año pasado, evento en el que volverá a competir del 2 al 5 de abril en Villa Martelli.

En cuanto a su desempeño, Arouxet sumó 4,5 puntos sobre 7 posibles, con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota, lo que le permitió ubicarse en la 12ª posición de la clasificación final. Además, alcanzó una performance de 1863 puntos de ELO, un registro positivo en el contexto de su primera experiencia en este tipo de torneos.

En paralelo, también participó del Torneo Blitz del evento, donde logró 2 puntos con una victoria, una ronda libre y cinco derrotas.

Fuente: prensa F.A.O.