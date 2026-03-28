Ajedrez: el Oficial de Tercera, con todo por decir

El primer torneo oficial del año organizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría tuvo actividad en las instalaciones del Club Social con la disputa de la quinta ronda.

El certamen que otorga seis lugares de ascenso a Segunda Categoría y se juega por sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada entró en su tramo decisivo tras la disputa de la sexta ronda y tuvo resultados importantes en la parte alta.

Alan Pedreira sumó medio punto ante Jonatan Ibarra y continúa como líder en solitario, mientras que Bautista Arouxet se prendió de lleno a la pelea al imponerse sobre Jesica Biarlo. También destacó el triunfo de Darío Giménez, que le permite sumarse al numeroso pelotón que persigue los puestos de privilegio.

De cara a la última ronda, el panorama combina certezas y suspenso. Pedreira, con 5,5 puntos, tiene el ascenso prácticamente asegurado y hasta podría permitirse un tropiezo sin comprometer su situación. Ibarra, su inmediato perseguidor, también depende de sí mismo: sumar le garantiza el objetivo y aun perdiendo conserva buenas posibilidades.

Detrás aparece el verdadero nudo del torneo. Cuatro jugadores con 4 puntos -Arouxet, Biarlo, Brun y Giménez- llegan a la definición en igualdad de condiciones. En términos simples, ganar es asegurar el ascenso, mientras que cualquier otro resultado los deja pendientes de lo que ocurra en las demás mesas.

Un escalón más abajo, Echegaray y Chillón (ambos con 3,5) protagonizarán un duelo directo con carácter eliminatorio: el ganador quedará bien posicionado para aprovechar cualquier traspié de los de arriba, mientras que el empate reduce considerablemente las opciones de ambos.

Por su parte, quienes suman 3 puntos necesitarán no solo ganar, sino también una combinación amplia de resultados favorables, lo que vuelve sus chances más remotas.

Fuente: prensa F.A.O.