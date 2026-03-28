Arrancan las categorías formativas del Torneo Unión Regional Deportiva

El certamen interregional que cuenta con la participación de equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar tendrá su fecha inaugural.
Quedó diagramada la primera fecha para el torneo Juvenil de la Unión Regional Deportiva, la competencia que contará con la presencia de 10 equipos y se jugará en Sub12 y Sub14.
En este caso, comenzará el domingo, seguirá el miércoles y se cerrará el jueves. El certamen se jugará todos contra todos, a una rueda.
La categoría Sub12 disputará dos tiempos de 30 minutos y la Sub14 lo hará en dos tiempos de 35 minutos.
La programación:
Sub12:
Domingo:
10:00 hs.: Ferro vs San Martín
Miércoles:
19:30 hs.: El Fortín vs. Estudiantes
Jueves:
11:30 hs.: Balonpié vs Loma Negra
11:30 hs.: Embajadores vs. Empleados de Comercio
13:00 hs.: Racing vs. Bancario
Sub14:
Domingo:
11:30 hs.: Ferro vs. San Martín
Miércoles:
18:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes
Jueves:
14:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra
12:45 hs.: Embajadores vs. Empleados de Comercio
14:20 hs.: Racing vs. Bancario
Fuente: Prensa LFO