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 - 28 de Marzo de 2026 | 15:07

Arrancan las categorías formativas del Torneo Unión Regional Deportiva

Luego de ser anunciado, la pelota empieza a rodar para las categorías Juveniles que darán marco a la primera edición del Torneo Unión Regional Deportiva.

El certamen interregional que cuenta con la participación de equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar tendrá su fecha inaugural.

 

Quedó diagramada la primera fecha para el torneo Juvenil de la Unión Regional Deportiva, la competencia que contará con la presencia de 10 equipos y se jugará en Sub12 y Sub14.

 

En este caso, comenzará el domingo, seguirá el miércoles y se cerrará el jueves. El certamen se jugará todos contra todos, a una rueda.

 

La categoría Sub12 disputará dos tiempos de 30 minutos y la Sub14 lo hará en dos tiempos de 35 minutos.

 

La programación:

Sub12:

Domingo:

10:00 hs.: Ferro vs San Martín

Miércoles:

19:30 hs.: El Fortín vs. Estudiantes

Jueves:

11:30 hs.: Balonpié vs Loma Negra

11:30 hs.: Embajadores vs. Empleados de Comercio

13:00 hs.: Racing vs. Bancario

 

Sub14:

Domingo:

11:30 hs.: Ferro vs. San Martín

Miércoles:

18:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes

Jueves:

14:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra

12:45 hs.: Embajadores vs. Empleados de Comercio

14:20 hs.: Racing vs. Bancario

 

Fuente: Prensa LFO

 

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