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 - 28 de Marzo de 2026 | 01:31

Básquet Local: Pueblo Nuevo y El Fortín irán por el título del verano

En el gimnasio Juan Manolio se completaron las Semifinales del Torneo de Verano y fue con victorias para Pueblo Nuevo y El Fortín.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen de verano organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tiene a los finalistas luego de poder completar las semifinales suspendidas por mal clima.

 

En el Juan Manolio, Pueblo Nuevo hizo valer su localía y venció a Ferro por 83 a 64. El duelo que había iniciado la pasada semana y fue suspendido por filtraciones, terminó con el festejo del “Lobo” que sentenció el cotejo con un parcial de 9 a 0 en la reanudación de las acciones.

 

En el complemento, el conjunto local controló las acciones y aumentó cada vez la diferencia para asegurar su presencia en la definición por el título.

 

 

Luego, cerrando la jornada, El Fortín se impuso 86 a 82 a San Martín y jugará por el título. Nicolás Lorenzo con 33 puntos fue el máximo anotador.

 

Parejo de principio a fin, con cambios en el tanteador y mucha fricción fue el duelo entre el “León” y el “Fortinero”.

 

Nueve puntos llegó a sacar el equipo dirigido por Irineo Galli que remontó en el último parcial El Fortín complicando con una defensa en zona y el aporte goleador de Iseppi.

 

En el ida y vuelta, San Martín pecó en los últimos minutos, perdió jugadores por límite de faltas y lo aprovecharon los guiados por Mariano Arrondo que con 8 puntos de ventaja se aseguraron la clasificación a la Final a pesar de los triples del cierre en el elenco de Sierras Bayas.

 

Síntesis San Martín – El Fortín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A., Rincón, J. y Loviso, N.

San Martín (82): Lorenzo (33), Duca (5), Villaba (15), Sandoval (8), Bourgeois (18) -FI- Carusso (3). DT- Irineo Galli 

El Fortín (86): Leuful (13), Mondini (6), Navarro (4), Lucini, V. (3), Funes (1) -FI- Garces (0), Baffo (18), Lucini, M. (3), Simón (11), Negretti (5), Iseppi (22). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 17 – 17; 37 – 36; 59 – 52 y 82 – 86 

 

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