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 - 28 de Marzo de 2026 | 13:29

Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet perdió, pero tendrá localía

En el cierre de la Fase Regular de la Liga Argentina, Jujuy Básquet sumó una nueva derrota, pero tendrá ventaja de localía en la Reclasificación.

Terminó la Fase Regular para el elenco que cuenta con Francisco Fornes y fue con derrota en Mercedes.

 

Los “Cóndores” cayeron en su visita a Comunicaciones en Mercedes, por 84 a 68 en duelo que inició parejo, pero que encontró mejor a los correntinos en la segunda mitad.

 

Francisco Fornes completó su primera parte de su temporada inaugural en la segunda categoría del básquet nacional con 11:28 minutos, 4 puntos y 4 rebotes.

 

El equipo de Jujuy que terminó entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte, enfrentará a Villa San Martín con ventaja de localía.

 

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