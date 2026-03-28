Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet perdió, pero tendrá localía

Terminó la Fase Regular para el elenco que cuenta con Francisco Fornes y fue con derrota en Mercedes.

Los “Cóndores” cayeron en su visita a Comunicaciones en Mercedes, por 84 a 68 en duelo que inició parejo, pero que encontró mejor a los correntinos en la segunda mitad.

Francisco Fornes completó su primera parte de su temporada inaugural en la segunda categoría del básquet nacional con 11:28 minutos, 4 puntos y 4 rebotes.

El equipo de Jujuy que terminó entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte, enfrentará a Villa San Martín con ventaja de localía.