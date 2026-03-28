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 - 28 de Marzo de 2026 | 11:46

Básquet Local: Deportivo Argentino ganó el Interzonal

Deportivo Argentino se hizo fuerte de local y ganó la Zona Interregional del Torneo de Verano.

El certamen veraniego organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó los duelos Interzonales y fue con la consagración de Deportivo Argentino.

 

En Pehuajó, Deportivo Argentino venció 59 a 53 a Chacarita en la Final del grupo para equipos no olavarrienses y se consagró campeón del grupo.

 

En un duelo de trámite parejo, el local fue más efectivo en el segundo parcial y luego controló la diferencia aguantando la reacción del equipo azuleño.

 

Ahora, el elenco debutante en la competencia olavarriense deberá esperar hasta el jueves próximo donde enfrentará al ganador del cruce entre Pueblo Nuevo y El Fortín que se llevará a cabo el venidero lunes desde las 21:00.

 

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