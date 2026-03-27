Un menor de 14 años demorado por tener un arma tipo “tumbera”

En el marco de una recorrida, este jueves el personal del Comando de Patrullas retuvo en la zona de Junín y Collinet a un adolescente de 14 años que circulaba por la vía pública portando un arma de fuego tipo “tumbera”.

La misma era de fabricación casera (sin municiones), estaba fijada con cinta aisladora y no tenía marca ni numeración visible.

La UFI 17 ordenó trasladar al menor a sede policial para cumplir con los recaudos legales, y luego fue entregado a un adulto responsable, por lo que continúa el proceso en libertad.

Se iniciaron actuaciones por Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal.