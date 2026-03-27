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Un menor de 14 años demorado por tener un arma tipo “tumbera”

Lo interceptaron en Junín y Collinet, portando en sus manos un arma de fuego de fabricación casera. Tras cumplir con los recaudos legales, fue entregado a un adulto responsable.

En el marco de una recorrida, este jueves el personal del Comando de Patrullas retuvo en la zona de Junín y Collinet a un adolescente de 14 años que circulaba por la vía pública portando un arma de fuego tipo “tumbera”.

 

La misma era de fabricación casera (sin municiones), estaba fijada con cinta aisladora y no tenía marca ni numeración visible.

 

La UFI 17 ordenó trasladar al menor a sede policial para cumplir con los recaudos legales, y luego fue entregado a un adulto responsable, por lo que continúa el proceso en libertad.

 

Se iniciaron actuaciones por Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal.

 

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