Gabriela Benac volvió a apuntar contra Milei: “No puede ver la calle”

Gabriela Benac, la empresaria olavarriense titular de la láctea Luz Azul, estuvo este jueves en el canal de streaming Ahora Play, fustigó al presidente Javier Milei y pintó un duro panorama económico.

En charla con el periodista Maxi Montenegro confesó que no se ha vuelto a comunicar con el titular del Ejecutivo nacional: “Porque, la verdad, siento que es lo que creo que sentimos todos los argentinos, que el Presidente no puede ver la calle”.

“Yo creo que el Presidente no puede ver lo que nos pasa a las empresas, que está muy metido en la macro, en las inversiones -que obviamente que pueden llegar a ser buenas para la Argentina-, pero mientras tanto los que vivimos la sufrimos y estamos necesitando imperiosamente algún cambio, un respiro, somos nosotros los empresarios argentinos y los consumidores” planteó.

“Siento que (Milei) no nos puede escuchar. Y se lo dije: ‘Escúchanos a nosotros, no escuches más a los economistas, escúchanos al pueblo argentino, escúchanos a los industriales, escúchanos a los que trabajamos todos los días y nos lastimamos las manos’, y me agradeció por mi mensaje, pero siento que hay algo de la sensibilidad en el pueblo que no lo entiende, en la industria en particular, pero también como están viendo toda la dinámica del consumo” especuló Benac.

“La caída del consumo es real. Lo que tratamos de hacer, porque tenemos 300/400 personas que dependen de nuestra gestión, es reinventarnos. Las franquicias por algún momento se cayeron, porque la rentabilidad ha sido tan baja que estamos tratando de sacar un intermediario, que era el distribuidor” comentó la empresaria olavarriense.

Luz Azul cuenta con una cadena de 70 locales en todo el país con venta directamente al público, donde vende sólo productos de su elaboración y otras pymes que venden además fiambres, encurtidos. “En enero tuvimos que estar absorbiendo algunas sucursales que estaban en manos de los franquiciados. Y lo que antes lo podíamos hacer con 70 sucursales, ahora lo vamos a tener que hacer con 100” reveló.

Consultada sobre el nivel de consumo, Benac respondió que “hasta octubre, septiembre, veníamos bien. Siempre achicándose la rentabilidad, porque en un momento que no hay inflación si suben los costos no podemos trasladarlo al precio y eso se complica la rentabilidad. Pero bueno de de septiembre, octubre a febrero la decadencia fue total, con una baja tremenda del consumo”.

En un momento de la charla trató de mostrarse comprensiva con el modelo actual: “Hay muchas empresas que se van a fundir, hay muchas que van a quedar en el camino, pero me parece que lo principal acá es reinventarnos, saber que el país cambió, saber que la economía cambió y que tenemos que empezar a mirar cosas que antes no mirábamos, seguir apostando a la Argentina ye seguir apostando a dar trabajo”.