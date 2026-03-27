Nafta: subió casi un 20% en marzo y está entre las más caras del continente

El surtidor se recalienta en Olavarría. Fuente del sector confirmaron este viernes que os combustibles han registrado un fuerte aumento en Olavarría en lo que va de marzo, con subas están en el orden del 18% en lo que va del mes y alrededor de un 20% desde fines de febrero.

Sin anuncios oficiales, los precios cambian directamente en los carteles de las estaciones de servicio, y los conductores se encuentran con nuevos valores al momento de cargar combustible.

Por disposición del gobierno que encabeza Gabriel Milei, las petroleras ya no deben informar con antelación el aumento de valores en los combustibles.

Lo contrario sucede en España, donde el gobierno estableció una rebaja del IVA de los carburantes, que se reducirá del 21% al 10%, y del impuesto especial a los hidrocarburos, suponiendo así un ahorro de unos 30 céntimos por litro y unos 20 euros por depósito sobre el precio del pasado viernes. Los únicos votos en contra de esta medida en el parlamento español fueron de los bloques afines al gobierno argentino: Vox y PP.

Hasta el 7 de marzo, ningún combustible líquido superaba los $2000 por litro. Sin embargo, en apenas 19 días se registró un incremento cercano al 18%. Si se suman los últimos aumentos de fines de febrero, la suba total ronda el 20%.

En este sentido, en estaciones de YPF, el litro de nafta Súper alcanzó los $2040 en este período, de acuerdo a los valores registrados hasta este viernes; a Infinia se vende en $2221, mientras que el Diesel 500 a $2186 y el Infinia Diesel a $2301.

Cargar combustible en Olavarría cuesta hoy un 20% más que a fines de febrero, en medio de un panorama donde no se descarta que los valores sigan elevándose en los próximos días.